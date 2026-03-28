Pezeşkiyan Orta Doğu ülkelerine seslendi: Düşmanlarımızın savaşı topraklarınızdan yönetmesine izin vermeyin

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail saldırıları sürerken bölge ülkelerine uyarıda bulunarak altyapı veya ekonomik merkezleri hedef alınırsa karşılık vereceklerini belirtti. Bölge ülkelerine seslenen Pezeşkiyan, düşmanlarının savaşlarını kendi topraklarından yönetmelerine izin vermemeleri çağrısı yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in saldırıları sürerken bölge ülkelerine, düşmanlarının savaşını topraklarından yönetmesine izin vermemeleri yönünde uyarıda bulundu.
Pezeşkiyan, İran'ın gerekçesiz önleyici saldırı düzenlemediğini ancak altyapı veya ekonomik merkezleri hedef alınırsa güçlü karşılık vereceğini belirtti.
Bölge ülkelerine seslenerek, kalkınma ve güvenlik istiyorlarsa düşmanlarının savaşını topraklarından yönetmesine izin vermemeleri çağrısında bulundu.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattığı ve İran'ın da İsrail ile ABD üslerinin bulunduğu bazı bölge ülkelerine karşılık verdiği belirtildi.
Haberde, ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilinin öldüğü bilgisi yer aldı.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan bölge ülkelerine dikkat çeken bir uyarı geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pezeşkiyan, İran’ın hiçbir ülkeye gerekçesiz önleyici saldırı düzenlemediğini belirterek, “Ancak altyapımız veya ekonomik merkezlerimiz hedef alınırsa güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Bölge ülkelerine de çağrıda bulunan Pezeşkiyan, “Kalkınma ve güvenlik istiyorsanız, düşmanlarımızın savaşı sizin topraklarınızdan yönetmesine izin vermeyin” uyarısında bulundu.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

