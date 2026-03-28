Pezeşkiyan Orta Doğu ülkelerine seslendi: Düşmanlarımızın savaşı topraklarınızdan yönetmesine izin vermeyin

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan bölge ülkelerine uyarı niteliği taşıyan bir açıklama geldi.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’dan bölge ülkelerine dikkat çeken bir uyarı geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pezeşkiyan, İran’ın hiçbir ülkeye gerekçesiz önleyici saldırı düzenlemediğini belirterek, “Ancak altyapımız veya ekonomik merkezlerimiz hedef alınırsa güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.
Bölge ülkelerine de çağrıda bulunan Pezeşkiyan, “Kalkınma ve güvenlik istiyorsanız, düşmanlarımızın savaşı sizin topraklarınızdan yönetmesine izin vermeyin” uyarısında bulundu.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.