“Handala Hack Team” adlı hacker grubu, FBI Direktörü Kash Patel’in kişisel e-posta hesabı ile fotoğraflarına erişim sağladığını duyurdu. İran bağlantılı olduğu ileri sürülen grup, Patel’e ait çeşitli belge ve görselleri internette yayımladı.

HABERİN ÖZETİ İran'dan FBI Direktörü Kash Patel'e siber darbe! E-posta ve fotoğrafları ele geçirildi İran bağlantılı olduğu iddia edilen “Handala Hack Team” adlı hacker grubu, FBI Direktörü Kash Patel’in kişisel e-posta hesabı ve fotoğraflarına erişim sağladığını duyurdu. Hacker grubu, FBI Direktörü Kash Patel’in 2010-2019 yıllarına ait yaklaşık 300 e-postasını ve fotoğraflarını internette yayımladı. Paylaşılan görseller arasında Patel'in antika bir spor otomobilin yanında çekilmiş bir karesi ile elinde alkol şişesiyle aynada verdiği poz da bulunuyor. ABD Adalet Bakanlığı, grubun İran’ın siber istihbaratıyla bağlantılı olduğunu belirtirken, hackerlar saldırının Minab şehrindeki bir okula düzenlenen ve çoğu çocuk 175 kişinin hayatını kaybettiği bir saldırıya misilleme olduğunu iddia etti. FBI, sızdırmayı doğrularken, verilerin eski olduğunu ve devletin hassas bilgilerini içermediğini vurguladı. Handala grubu daha önce Orta Doğu'da çalışan onlarca ABD'li Lockheed Martin çalışanına ait kişisel bilgileri ve İsrail hükümeti ile ordusu için çalışan 190 kişinin bilgilerini yayınladığını duyurmuştu.

Paylaşılan içerikler arasında, 2010-2019 yıllarına ait seyahat ve iş yazışmalarını kapsayan Patel'e ait yaklaşık 300 e-posta ile fotoğraflar yer aldı. Sızdırılan görüntüler arasında Patel’in antika bir spor otomobilin yanında çekilmiş bir karesi ile elinde alkol şişesiyle aynada verdiği poz da bulundu.

ABD Adalet Bakanlığı, grubun İran’ın siber istihbaratıyla bağlantılı olduğunu belirtirken, hackerlar saldırının savaşın ilk gününde Minab şehrinde kız çocuklarının eğitim gördüğü bir okula düzenlenen ve çoğu çocuk 175 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olduğunu iddia etti.

FBI SIZINTIYI DOĞRULADI

Kurum Sözcüsü Ben Williamson yaptığı açıklamada, hacker grubunun Patel’in e-posta ve fotoğraflarına sızdığını doğruladı. Williamson, "Bu faaliyete ilişkin potansiyel risklerin azaltılması için gereken tüm adımlar atılmıştır" dedi. Williamson verilerin eski olduğunu ve devlete ait hiçbir hassas bilgi içermediğini vurguladı.

KASH PATEL

FBI’ın 9'uncu direktörü olan ve göreve 2025’te başlayan Patel, FBI kaynaklarını kişisel seyahatleri için kullanma ve ABD Başkanı Donald Trump’ın önceliklerine göre hareket etmekle suçlanmıştı.

Handala adlı hacker grubu, perşembe günü Orta Doğu’da çalışan ve askeri projelerde yer alan onlarca ABD'li Lockheed Martin çalışanına ait kişisel bilgileri de ele geçirdiğini belirmişti.

ABD Adalet Bakanlığı verilerine göre grup, bu ay ayrıca İsrail hükümeti ve İsrail ordusu için çalışan 190 kişinin isimlerini ve kişisel bilgilerini de yayınlamıştı.