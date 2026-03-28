Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İran'dan FBI Direktörü Kash Patel'e siber darbe! E-posta ve fotoğrafları ele geçirildi

Handala Hack Team isimli grup FBI Direktörü Kash Patel'in e-posta ve fotoğraflarını sızdırdı. İran bağlantılı olduğu belirtilen grup saldırının Minab şehrindeki bir okula yönelik misilleme olduğunu iddia etti. FBI sızıntıyı doğrulayarak hassas bilgi olmadığını belirtti.

İran'dan FBI Direktörü Kash Patel'e siber darbe! E-posta ve fotoğrafları ele geçirildi
“Handala Hack Team” adlı hacker grubu, Direktörü Kash Patel’in kişisel e-posta hesabı ile fotoğraflarına erişim sağladığını duyurdu. bağlantılı olduğu ileri sürülen grup, Patel’e ait çeşitli belge ve görselleri internette yayımladı.

İran'dan FBI Direktörü Kash Patel'e siber darbe! E-posta ve fotoğrafları ele geçirildi

İran bağlantılı olduğu iddia edilen “Handala Hack Team” adlı hacker grubu, FBI Direktörü Kash Patel’in kişisel e-posta hesabı ve fotoğraflarına erişim sağladığını duyurdu.
Hacker grubu, FBI Direktörü Kash Patel’in 2010-2019 yıllarına ait yaklaşık 300 e-postasını ve fotoğraflarını internette yayımladı.
Paylaşılan görseller arasında Patel'in antika bir spor otomobilin yanında çekilmiş bir karesi ile elinde alkol şişesiyle aynada verdiği poz da bulunuyor.
ABD Adalet Bakanlığı, grubun İran’ın siber istihbaratıyla bağlantılı olduğunu belirtirken, hackerlar saldırının Minab şehrindeki bir okula düzenlenen ve çoğu çocuk 175 kişinin hayatını kaybettiği bir saldırıya misilleme olduğunu iddia etti.
FBI, sızdırmayı doğrularken, verilerin eski olduğunu ve devletin hassas bilgilerini içermediğini vurguladı.
Handala grubu daha önce Orta Doğu'da çalışan onlarca ABD'li Lockheed Martin çalışanına ait kişisel bilgileri ve İsrail hükümeti ile ordusu için çalışan 190 kişinin bilgilerini yayınladığını duyurmuştu.
Paylaşılan içerikler arasında, 2010-2019 yıllarına ait seyahat ve iş yazışmalarını kapsayan Patel'e ait yaklaşık 300 e-posta ile fotoğraflar yer aldı. Sızdırılan görüntüler arasında Patel’in antika bir spor otomobilin yanında çekilmiş bir karesi ile elinde alkol şişesiyle aynada verdiği poz da bulundu.

ABD Adalet Bakanlığı, grubun İran’ın siber istihbaratıyla bağlantılı olduğunu belirtirken, hackerlar saldırının savaşın ilk gününde Minab şehrinde kız çocuklarının eğitim gördüğü bir okula düzenlenen ve çoğu çocuk 175 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olduğunu iddia etti.

FBI SIZINTIYI DOĞRULADI

Kurum Sözcüsü Ben Williamson yaptığı açıklamada, hacker grubunun Patel’in e-posta ve fotoğraflarına sızdığını doğruladı. Williamson, "Bu faaliyete ilişkin potansiyel risklerin azaltılması için gereken tüm adımlar atılmıştır" dedi. Williamson verilerin eski olduğunu ve devlete ait hiçbir hassas bilgi içermediğini vurguladı.

KASH PATEL

FBI’ın 9'uncu direktörü olan ve göreve 2025’te başlayan Patel, FBI kaynaklarını kişisel seyahatleri için kullanma ve ABD Başkanı Donald Trump’ın önceliklerine göre hareket etmekle suçlanmıştı.

Handala adlı hacker grubu, perşembe günü Orta Doğu’da çalışan ve askeri projelerde yer alan onlarca ABD'li Lockheed Martin çalışanına ait kişisel bilgileri de ele geçirdiğini belirmişti.

ABD Adalet Bakanlığı verilerine göre grup, bu ay ayrıca İsrail hükümeti ve İsrail ordusu için çalışan 190 kişinin isimlerini ve kişisel bilgilerini de yayınlamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'ın Altın Kubbe savunmasında çatlak! Nükleer alarm veren projenin zayıf noktaları ortaya çıktı
Suikasttan dakikalar önce! İran dini lideri Hamaney'in son görüntüsü ortaya çıktı
