Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki: 'İnsanlık düşmanı barbarlık'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'deki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği belirtilen hava saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, "İsrail yönetimi işlediği tüm insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vermelidir." ifadelerini kullandı.

İNSANLIK VE BARIŞ DÜŞMANI OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ

Çelik'in açıklaması şu şekilde:

İsrail’deki soykırım şebekesi insanlık ve barış düşmanı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bu şebekenin Gazze’deki Nasser Hastanesi'ni havadan hedef alarak masum insanları ve ameliyat önlükleriyle görev yapan sağlık çalışanlarını katletmesi, insanlık düşmanı bir barbarlıktır.

Hastaneleri, hastaları ve can kurtaran sağlık çalışanlarını bombalayan bu soykırım şebekesi, tüm insanlığın gözü önünde işlediği suçlarına her gün bir yenisini eklemektedir.

Uluslararası toplum, Filistin halkının korunması, barış ve istikrarın tesisi için somut adımlar atmalıdır.

İsrail yönetimi işlediği tüm insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vermelidir.