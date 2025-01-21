Bel ağrısı şikayetiyle doktora gitti, hayatı kabusa döndü! Profesöre rekor tazminat!

21 Ocak 2025 08:24 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 08:37

İzmir'de bel ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının hayatı ameliyat sonrası kabusa döndü. Kendisine gelen Canan Yılmaz'a "Acilen ameliyat olman gerekiyor" diyerek kadının omurgasına 8 vida çakıldığı ortaya çıktı. Vidaların sinirlerine denk gelmesi nedeniyle Yılmaz'a malullük raporu verildi. 5 yıl süren dava sonucunda doktor 4 milyon 651 bin TL maddi ve manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. İşte detaylar...

İzmir'de yaşayan 38 yaşındaki Canan Yılmaz'ın hayatı 9 yıl önce geçirdiği ameliyat​ sonrası altüst oldu. 2016 yılında bel ağrısı şikayetiyle Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. K. Y.'ye muayene oldu. Doktor yapılan kontroller sonucu Yılmaz'a bel fıtığı teşhisi koydu. Her şey 1 haftada ameliyata alınmasıyla başladı.

KORKUP AMELİYAT OLMAYA İKNA OLDU

Profesör, hastalığı sırasında henüz 29 yaşında olan Yılmaz'a bir an önce ameliyat olması gerektiğini aksi takdirde dışkısını bile tutamayacak duruma geleceği söyledi. Bu durumdan korkan Yılmaz, ameliyat olmaya ikna oldu. Canan Yılmaz herhangi bir ilaç veya fizik tedavi önerilmeden bir hafta sonra özel hastanede ameliyata alındı.

İZNİ OLMADAN OMURGASINA 8 VİDA ÇAKILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yılmaz'ın ameliyattan çıktıktan sonra ağrı problemleri daha çok arttı. doktor ise ameliyattan sonra ağrıların normal olduğunu bol bol yüzmesi gerektiğini söyledi. Ağrıları giderek şiddetlenen ve bir süre sonra doktora da bir daha ulaşamayan Yılmaz, farklı doktorlara gitmeye başladı. Bu doktorlardan birinin, "Bu yaşta bu vidaların sende ne işi var?" demesi üzerine, Prof. Dr. K.Y'nin kendisinden onam almadan omurgasına 8 vida çaktığı ve bu vidalarında sinirlere temas ettiği belirlendi.

DOKTORA MİLYONLUK TAZMİNAT

Öğrendikleri karşısında şoke olan Canan Yılmaz, 2019'da avukatı aracılığıyla doktır K.Y hakkında malpraktis davası açtı. Dava sürecinde alınan adli tıp raporunda, doktorun mutlak zorunlu olmayan bir ameliyat yaptığı (alternatif tedavi yöntemlerini denemeden doğrudan ameliyat yolunu seçtiği) ve hastanın omurgasına vida çakmadan önce hastadan mutlak surette onam alması gerektiği (gerekirse ameliyat sonlandırılıp hasta uyandırılarak onam alınıp 2. bir ameliyat yapılması gerektiği), bu nedenlerle doktorun özen borcuna aykırı davrandığı belirtildi.

5 yıl süren ve 2 ay önce sonuçlanan dava sonucunda İzmir​ 7. Tüketici Mahkemesi, Prof. Dr. K. Y.'nin 4 milyon 651 bin TL maddi ve manevi tazminatın 2016 yılından itibaren işleyecek faiziyle ödemesine hükmetti.

YÜZDE 33 ORANINDA MALULLÜK VERİLDİ

Avukat Duygu Delibaş, "Dönemin kuruyla 5 bin dolar kazanmak uğruna, zorunlu olmamasına rağmen ameliyat yolunu seçen ve hastasının %33 malul kalmasına sebep olan doktor aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açmıştık. 5 yıl süren hukuk mücadelesinin sonunda doktorun maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmedildi" dedi.