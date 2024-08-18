On binlerce kilometre öteden geldiler! Tüm köyü kapladı, köylüler ayaklandı

18 Ağustos 2024 12:48 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 12:49

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Kertmekaracaören köyünde, Okyanus ve Yanardağların etrafında bulunan cüruflar ortaya çıktı. Bazı köylülerin iddiasına göre asırlar önce bu bölgede yanardağ olduğuna inanılıyor ancak uzman isimler bu cürufların kilometre öteden geldiğini ifade ediyor.

Bu cürufların ne zaman oluştuğuna dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte köy halkı bölgedeki arazilerde tarım yaparlarken sıkça lav cüruflarıyla karşılaşıyor ve bu durum bazen tarımı olumsuz etkiliyor.

Bu dağın eteğinde kendiliğinden bir göl oluştuğunu söyleyen köy halkından Erdal Hatip, bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini ifade ederek, "Bu alan, dikkatli bir şekilde araştırılıp, uygun şekilde turizme kazandırılırsa hem bölge ekonomisine katkı sağlayabilir hem de doğal güzellikleriyle dikkat çekebilir" ifadelerini kullandı.

"KÖYÜN HER TARAFINDAN CÜRUF ÇIKIYOR"

Köyün her yerinde lav cürufu olduğunu söyleyen Erdal Hatip, "Buranın mevkii Kamışlı Göl olarak geçiyor. Burada doğal bir göl var. İçerisi tamamen bataklık. Gölün arkasında bir dağ var.

Söylenene göre bu dağ asırlar önce aktif bir yanardağmış. Burada halen her yerde lav cürufları var. Tabi bunlar ne zaman olmuştur bilemiyoruz ama atalarımızdan duyduklarımız bunlar.

Etraftan nereyi kazarsak lav cürufları çıkar. Köyümüz arazisinde tarım yapılıyor ama lav cürufları çıktığında tarımı engelliyor. Dağın aşağısında bulunan bu doğal göle avcılar geliyor.

Ördek avlıyorlar ve almak üzere göle girdiklerinde daha çıkamıyorlar. 80’li yıllarda burada bir kişi böyle boğuldu. Bu alan incelenerek turizme kazandırılabilir" dedi.