Önce eşini sonra arkadaşını katletti! Vahşet anları kamerada

05 Eylül 2024 09:25 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 09:31

Şanlıurfa'da meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti. Silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen olayda; 60 yaşındaki Gafari Çolak, henüz bilinmeyen bir nedenle fıstık işletmesine giderek elindeki uzun namlulu silahla 55 yaşındaki Nuh Kartal'a kurşun yağdırdı.

Kurşunların hedefi olan Kartal, kanlar içinde yere yığıldı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırının ardından Çolak, evine dönerek eşi Gülizar Çolak ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşini de silahla öldürerek ikinci cinayeti işledi.

Silah seslerini duyan vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Nuh Kartal'ın olay yerinde öldüğünü tespit etti.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Ağır yaralanan Gülizar Çolak ise kaldırıldığı Halfeti Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Olay anına ait kamera görüntüleri, saldırının vahametini gözler önüne sererken, Gafari Çolak jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.