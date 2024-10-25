Önce içti sonra ateşe verdi: Kızı geri dönmeyince kendisini yaktı!

25 Ekim 2024 13:50 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 13:51

Denizli'de kahreden bir olay yaşandı. Halil Seliz, evden ayrılan kızının geri dönmek istemediğini söylemesi üzerine pazaryerindeki kalabalığın gözü önünde kendini ateşe verdi. 42 yaşındaki adam tedavi gördüğü hastanede 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Denizli​'de 19 Ekim'de meydana gelen olayda; fırıncı olduğu ve bir süredir ailevi sıkıntılar yaşadığı belirtilen 42 yaşındaki Halil Seliz, pazarda kalabalığın önünde üzerine benzin​ döktü. Seliz'i gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BENİZİ ÖNCE İÇTİ SONRA KENDİSİNİ ATEŞE VERDİ

Halil Seliz, kaçan kızının eve geri getirilmesini istedi ancak polis ekiplerinin çabalarına rağmen ikna edilemedi. Eşi de ikna çalışmalarına dahil olmasına karşın, kızının eve dönmek istemediği haberini almasının ardından Seliz, bir kısmını içtiği ve üzerine döktüğü benzinle kendini ateşe verdi.

7 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Halil Seliz, önce Kale Devlet Hastanesi’ne, ardından İzmir​ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen Seliz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesinin cuma namazının ardından Kale Mezarlığı’nda defnedileceği belirtildi.