Önce karısını sonra kendini defalarca göğsünden bıçakladı! Kadının sedyedeki şoka girmiş hali yürek yaktı

27 Haziran 2024 15:25 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 15:40

Samsun’da Cedit Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 38 yaşındaki Emrah Akbulut, tartıştığı eşi Lüffiye Özge Akbulut'u karnından bıçakladı. Kanlar içinde kalan kadın yardım çığlıkları atarken Emrah Akbulut bu kez de aynı bıçakla kendini bıçaklamaya başladı. Sol göğsünden aldığı 4 bıçak darbesiyle yere yığılan adam hayatını kaybetti.

"ÖNCE BENİ BIÇAKLADI SONRA KENDİNİ"

Emrah Akbulut ambulansla, Lüffiye Özge Akbulut ise özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Emrah Akbulut doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan Lüffiye Özge Akbulut," Önce beni bıçakladı, sonra ardı ardına bıçağı kendisine vurdu" dedi. Kadının şoka girdiği anlar ise kameraya yansıdı.

Akbulut çiftinin 5 yıllık evli oldukları, yaklaşık 2 yıl önce bir bebeklerinin doğduktan bir gün sonra vefat ettiği ve bu olaylardan sonra çocukları olmadığı için aralarında zaman zaman tartışma yaşandığı iddia edildi. Emrah Akbulut'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.