Önce kaza sonra yangın... Emanet aldığı otomobil hurdaya döndü! 

07 Haziran 2024 07:57 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 09:31

Kamyonet ile işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kamyonet ile işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Malatya'da askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var

Malatya'da askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde saat 23.00 sıralarında olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cömert E., arkadaşından otomobilini emanet aldı. Halil Ürün Caddesi üzerinde akşam saatlerinde seyir halinde olduğu sırada farklı bir otomobil ile çarpıştı. Kazada maddi hasar oluştu.

ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

Cömert E., cadde üzerine aracı bir iş yeri önüne park etti. Kazadan yaklaşık 2 saat sonra araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden yakındaki akaryakıt istasyonunda aracına yakıt alan Yasin D. ve bir akaryakıt istasyonu çalışanı, yangın söndürme tüpü ile araçtaki alevlere ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

'ARAÇ YANIYORDU SÖNDÜRDÜK'

Araçtaki yangına ilk müdahaleyi yapan Yasin D., “Ben aracıma benzin alıyordum. Petrolde duran arkadaş tüple koştu. Ben de bir tüp alıp koştum. O müdahale ederken ben de müdahale ettim. İlk müdahalemizi yaptık, sonra itfaiye geldi. Araç yanıyordu, söndürdük” dedi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.