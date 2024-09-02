Önce taksiyi biçti, ardından tıra çarptı! Feci kaza kamerada

02 Eylül 2024 02:45 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 02:56

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı İdil Caddesi'nde saat 00:20 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. İdil ilçesinden istikametinden Silopi'ye gitmekte olan Rıdvan Barkın yönetimindeki tır, Tank Taburu mevkiinden şehir merkezine gelirken freni boşaldı.

Freni boşalan tır önünde seyir halinde olan İslam Meydan yönetimindeki ticari taksiye çarptıktan sonra Ramazan Barkın yönetimindeki tıra arkadan çarparak durabildi. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Trafik ekipleri olası başka bir kazaya karşı yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.