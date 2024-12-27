Öncü göçmen modeli nasıl işleyecek? Bakan Yerlikaya canlı yayında detayları tek tek açıkladı

27 Aralık 2024 10:58 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 11:12

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TGRT Haber canlı yayınında 'Öncü göçmen modeli' tanımına ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar ile ilgili bilgi veren Yerlikaya, 'Öncü göçmen modeli'ni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul ettiğini söyledi ve detayları tek tek açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara ilişkin bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'Öncü Göçmen Tanımı'nı arz ettiklerini belirten Bakan Yerlikaya detayları tek tek açıkladı.

ÖNCÜ GÖÇMEN MODELİ TANIMI

'Öncü Göçmen Tanımı'nın yeni bir şey olduğunu ifade eden Yerlikaya, ''Cumhurbaşkanımıza Kabine'de arz ettik. Gitmeden önce gidip birisi hazırlık yapsın. 'Gayet doğru bir şey bu' dedi. Memur tayin olduğunda bile gider lojman yoksa kiralar bir yeri, hazırlıklarını yapar, kamyonu yükleyip götürür. Cumhurbaşkanımız 'Derhal bunu yapın' dedi. 'Öncü Göçmen' diyoruz biz buna'' dedi.

Yerlikaya, ''Aileden aile reisi, gidemeyecekse ailenin belirlediği bir kişi. Kiliste'ki Çobanbey ya da Hatay'daki Zeytin Dalı kapımızdan 'Çıkış-Giriş' yapmalarına 1 Temmuz'dan itibaren 3 kez müsaade edeceğiz. Çıkacak gelecek. Web adresimizden müracaat edecek, biz ona bir belge vereceğiz; 'Karşı tarafa çıkış giriş belgesi'' ifadelerini kullandı.

15 GÜN SÜRELİ ÇIKIŞ İZNİ VERİLİYOR

Bakan Yerlikaya canlı yayında şunları söyledi:

''Randevu sistemi kurduk. Kendi bulunduğu ilden Göç İdaresi İl Müdürlüğünden müracaat ediyor. Bugün başvursa aynı gün randevu veriliyor. İlk önce kimlik tespiti yapıyoruz. Parmak izine bakıyoruz. 15 gün geçerli olan yol izin belgesi veriyoruz. Hangi kapıdan çıkma tercihini ona bırakıyoruz. Sınır kapısında gümrük işlemleri yapılıyor. Tekrar parmak izi kontrolü yapıyoruz, kimliğini elinden alıyoruz ve yolun açık olsun diyoruz. Son olarak da çıktıktan sonra Birleşmiş Milletler'in orada ofisi var. Orada kameranın karşısına gönüllü olarak döndüğünü anlatıyor. BM'nin önünde mülakata alınıyorlar. Gerçekten gönüllü mü gitti yoksa zorlandı mı? Bunu sorguluyorlar."

BAKAN YERLİKAYA VERİLERİ AÇIKLADI

Bakan Ali Yerlikaya şunları söyledi:

Göç İdaresi Başkanlığımızın verilerine göre 4 milyon 163 bin yasal kalışı olan yabancı var. Bunun 2 milyon 911 bini Suriyeli. En fazla Suriyeli İstanbul'da, ikinci Gaziantep. Şanlıurfa, Hatay, Adana diye gidiyor. Türkiye'de doğan Suriyeliler yüzde 30 civarında. Ülkemizde en fazla Halepli var.