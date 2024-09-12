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Önlerinde sürüklendi, kimse de yardıma gitmedi! Pes dedirten görüntü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Eylül 2024 09:46 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 09:55

Hatay'da güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler izleyenleri hayretler içerisinde bıraktı. Bir motosikletin sürücüsü, kontrolünü kaybedip metrelerce yerde sürüklendi. Arkadan gelen 2 aracın sürücüsünün ise yaralı motorcuyu görmezden gelmesiyse pes dedirtti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen olayda; İskenderun ilçesinden Sarıseki yolu üzerinde seyir halinde olan motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Yüreklerin ağza geldiği kazada motosikletin sürücüsü yere savruldu, metrelerce sürüklendi. Hafif şekilde yaralanan motosikletlinin yere savrulduğu anlar ise çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Önlerinde sürüklendi, kimse de yardıma gitmedi! Pes dedirten görüntü - 1. Resim

YARALI VATANDAŞI GÖRMEZDEN GELDİLER

Görüntülerde; kazanın ardından arkadan gelen 2 aracın sürücüsünün yolun ortasındaki yaralı sürücüyü görmezden gelmesiyse pes dedirtti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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