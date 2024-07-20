Önünde duran yunus polisi ezip kaçtı!

20 Temmuz 2024 02:48 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 02:53

Sadece yumurta kızartıyordu! Bir anda alev aldı, sokağa fırlatınca patlama oldu

Sadece yumurta kızartıyordu! Bir anda alev aldı, sokağa fırlatınca patlama oldu

Adana'da ekiplerden kaçan ehliyeti olmayan motosikletli kişi polise çarptı. Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda asayiş uygulaması yapan polis ekiplerini gören K.Y. (21), motosikletiyle kaçmaya başladı. Bu sırada bir yunus polisi, motosikletliyi canını hiçe sayarak durdurmak istedi. K.Y. motosikletini polisin üzerine sürüp çarptı.

SÜRÜCÜ DE ARAÇTAN DÜŞÜNCE YAKALANDI

Çarpmanın etkisiyle sürücü motosikletten düşüp yaya olarak kaçmak istedi. Ancak başka bir yunus polisi söz konusu şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli gözaltına alınırken ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Yaralanan polis memuru ise hastaneye kaldırıldı.



