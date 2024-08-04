Ordu'da dehşete düşüren olay! Ağabeyini öldürüp intihar etti

04 Ağustos 2024 11:14 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 11:36

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan Sinan K. (56) ve kardeşi Serhan Lütfü K. (54) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşünce, emekli asker olan Serhan Lütfü K, kendisi gibi emekli asker olan ağabeyi Sinan K'ya tabancayla ateş etti ve ardından aynı silahla intihar etti.

İKİ KARDEŞ DE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, iki kardeşin de hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.