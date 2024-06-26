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Ordu'da korkutan anlar: Dev hortum kameralara böyle yansıdı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Haziran 2024 21:54 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 21:55

Ordu'da deniz üzerinde oluşan hortum vatandaşları korkuturken an be an cep telefon kameralarına yansıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları hava durumuna karşı uyarmıştı. İşte o meraklandıran görüntüler...

Ordu'nun Fatsa ve Perşembe ilçelerinde etkili olan, Altınordu ilçesinden de görülen hortum çevredeki vatandaşları korkuttu. Hortum karaya ulaşmadan son bulurken, sahile giden çok sayıda vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Hortumun karaya ulaşmaması, meydana gelebilecek muhtemel bir faciayı önledi.

Ordu'da korkutan anlar: Dev hortum kameralara böyle yansıdı - 1. Resim

Hortum 5 dakika havada kaldı.

Ordu'da korkutan anlar: Dev hortum kameralara böyle yansıdı - 2. Resim

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu için sarı uyarıda bulunmak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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