Ordu’da okul yemekhanesinde facia! Mutfak tüpü bomba gibi patladı

Ordu'nun İkizce Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde feci bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil nedeniyle okulda kimsenin olmadığı sırada yemekhane bölümünde patlama oldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, yemekhane bölümünde incelemelerde bulundu.

Tüp sızıntısından meydana gelen patlama sonrasında okulun camları, kapıları ve yemekhanenin büyük bir bölümü zarar gördü.

Tatil olması muhtemel facianın önüne geçti Yaşanan patlamada hafta sonu tatili nedeniyle okulda öğrenci olmamasının, muhtemel bir facianın önüne geçtiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.