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 | Sule Altinel

Ordu’da okul yemekhanesinde facia! Mutfak tüpü bomba gibi patladı

Ordu’nun İkizce ilçesinde mutfak tüpünden gaz sızması sonucu meydana gelen patlamada bir okulda büyük çapta hasar meydana geldi.

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Ordu’da okul yemekhanesinde facia! Mutfak tüpü bomba gibi patladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 01:49
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 01:49

Ordu'nun İkizce Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde feci bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil nedeniyle okulda kimsenin olmadığı sırada yemekhane bölümünde patlama oldu.

Ordu’da okul yemekhanesinde facia! Mutfak tüpü bomba gibi patladı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, yemekhane bölümünde incelemelerde bulundu.

Ordu’da okul yemekhanesinde facia! Mutfak tüpü bomba gibi patladı

Tüp sızıntısından meydana gelen patlama sonrasında okulun camları, kapıları ve yemekhanenin büyük bir bölümü zarar gördü.

Ordu’da okul yemekhanesinde facia! Mutfak tüpü bomba gibi patladı

Tatil olması muhtemel facianın önüne geçti Yaşanan patlamada hafta sonu tatili nedeniyle okulda öğrenci olmamasının, muhtemel bir facianın önüne geçtiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu’da okul yemekhanesinde facia! Mutfak tüpü bomba gibi patladı
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