Ordu'da park isteyen çocuklar eylem yaptı! Mahallede 'park isteriz' sloganları

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir grup çocuğun oyun parkı isteği sosyal medyada gündem oldu. Semtlerinde güvenle oynayabilecekleri bir oyun parkı olmasını isteyen çocukların tatlı eylemi dikkat çekti.

'PARK İSTERİZ' SLOGANLARIYLA DOLAŞTILAR

10-15 kişilik çocuk grubu sıra sıra dizilerek mahallede 'park isteriz' sloganlarıyla dolaştı. Çocukların o anları sosyal medyada gündem olurken, paylaşım binlerce kişi tarafından izlendi.

MURAT KURUM'UN TALİMATIYLA PARK YAPILDI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Amasya'da park isteyen çocuklar 'park isteriz' pankartlarıyla taleplerini iletmiş ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla mahalleye park yapılmıştı.