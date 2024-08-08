Ordu'da park isteyen çocuklar eylem yaptı! Mahallede 'park isteriz' sloganları
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
08 Ağustos 2024 15:01 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 15:17
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir grup çocuk, mahallelerine çocuk parkı yapılması talebinde bulundu. Sıra sıra dizilen çocuklar 'park isteriz' sloganlarıyla mahallede dolaştı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir grup çocuğun oyun parkı isteği sosyal medyada gündem oldu. Semtlerinde güvenle oynayabilecekleri bir oyun parkı olmasını isteyen çocukların tatlı eylemi dikkat çekti.
'PARK İSTERİZ' SLOGANLARIYLA DOLAŞTILAR
10-15 kişilik çocuk grubu sıra sıra dizilerek mahallede 'park isteriz' sloganlarıyla dolaştı. Çocukların o anları sosyal medyada gündem olurken, paylaşım binlerce kişi tarafından izlendi.
MURAT KURUM'UN TALİMATIYLA PARK YAPILDI
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Amasya'da park isteyen çocuklar 'park isteriz' pankartlarıyla taleplerini iletmiş ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla mahalleye park yapılmıştı.
Seslerini duyurmak için yürüyüş yapanlardan Rüya Evis, yürüyüşün bu kadar çabuk etkili olacağını düşünmediğini belirterek "Bakan Kurum amcamıza çok teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: Tgrthaber.com