Eylem görüntüleri gündem olmuştu! Yürüyüş yapan çocuklar oyun parkına kavuştu

03 Ağustos 2024 15:41 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 15:45

Amasya'nın Yeşilöz köyünde oyun parkı yapılması amacıyla ailelerinden habersiz şekilde yaptıkları yürüyüşün basına yansımasıyla çocukları sevindirmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri köye giderek inceleme yaptı. Bakan Murat Kurum'un talimatıyla köye en kısa sürede park yapılması amacıyla Amasya İl Özel İdaresi'ne ödenek gönderildi.

Yapılan planlamanın ardından ekiplerin çalışmalarıyla köye bir hafta içinde oyun parkı inşa edildi.

Bu durum yaz tatilinde İstanbul'dan geldikleri memleketleri Amasya'da seslerini duyurmak için eylem yapan Rüya Evis ve arkadaşlarının yüzünü güldürdü.

“PARK İSTEDİK, OLDU”

Her yaz tatil döneminde İstanbul'dan memleketleri Amasya'nın Yeşilöz köyüne geldiklerini anlatan 10 yaşındaki Rüya Evis, “Park istedik, oldu. Köyümüze çok güzel bir park yapıldı. Bakanımız Murat Kurum'a çok teşekkür ediyorum” dedi.

SPOR ALETLERİ DE VAR

Oyun gruplarının yanı sıra her yaştan bireyin kullanabileceği spor aletlerinin de yer aldığı parkın yapılmasını sevinçle karşılayan 10 yaşındaki Kardelen Ay, “Bundan sonra arkadaşlarımızla buluşup parkta oynayabileceğiz” diye konuştu.

“BAKANIMIZ MURAT KURUM'A TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Yürüyüşten habersiz olduklarını anlatan babaanne Nevin Evis de “Hiç kimsenin haberi yoktu.

Pankartlar yazıp köyün içinde 'Park isteriz' diye seslenerek yürüyüş yaptılar. Görüntüler sosyal medyada, basında yayıldı. Bu kadar kısa sürede etkili olacağını hiç beklemiyordum.

Çocuklarımızın hayalini gerçekleştirip mutlu olmalarını sağlayan Bakanımız Murat Kurum'a çok teşekkür ediyorum.

Parkımız beklediğimizden daha güzel oldu. Emeği geçen herkesin eline sağlık” şeklinde konuştu.