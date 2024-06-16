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Ordumuzdan gururlandıran başarı: TSK Spor Gücü şampiyon oldu

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 Haziran 2024 22:03 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 22:06
Ordumuzdan gururlandıran başarı: TSK Spor Gücü şampiyon oldu

TSK, Avrupa'da düzenlenen şampiyonada başarısını gösterdi. İsviçre'de düzenlenen müsabakalarda derece üzerine derece aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, ordulararası yapılan Avrupa'daki şampiyonada başarısını ortaya koyarak Türk milletinin  yine göğsünü kabarttı.

İsviçre'de düzenlenen Ordulararası Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonasında, TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımı şampiyon oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ordulararası Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası, 10-15 Haziran'da İsviçre'nin Thun bölgesinde düzenlendi.

Ordumuzdan gururlandıran başarı: TSK Spor Gücü şampiyon oldu - 1. Resim

TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımı'nın Avrupa şampiyonu olduğu turnuvada, Teğmen Ömer Özder, Ateşli Silahlar Erkek Tabanca ferdi tasnifte Avrupa ikinciliğini elde etti.

Ordumuzdan gururlandıran başarı: TSK Spor Gücü şampiyon oldu - 2. Resim

Açıklamada, "TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımımızı ve personelimizi tebrik ediyor, kendilerine başarılarının devamını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ordumuzdan gururlandıran başarı: TSK Spor Gücü şampiyon oldu - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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