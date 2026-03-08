Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Banu İriç

Ordu'nun iki ilçesinde eğitime kar molası

Ordu'da yoğun kar yağışı iki ilçede eğitimi etkiledi. Gürgentepe ilçesinin tamamında, Gölköy ilçesinde ise taşımalı eğitime ara kararı verildi.

Ordu'nun iki ilçesinde eğitime kar molası
'nun iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle okullara kar molası verildi. 9 Mart Pazartesi günü için verilen kararları valilik açıkladı.

Ordu'nun iki ilçesinde eğitime kar molası


KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA SONRASI OKULLARA KAR TATİLİ

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Gürgentepe ilçesindeki tüm resmi ve özel kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Gölköy ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için aynı tarihte eğitime ara verildiği belirtildi.

Ordu'nun iki ilçesinde eğitime kar molası


Açıklamada ayrıca, eğitime tamamen ara verilen ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden annelerin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

