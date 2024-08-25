Orgeneral Galip Mendi hayatını kaybetti! 15 Temmuz'da alıkonulmuştu

25 Ağustos 2024 06:54 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 07:11

Son dakika: Eski teknik direktör Christoph Daum vefat etti: Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan eski hocalarına mesaj

Son dakika: Eski teknik direktör Christoph Daum vefat etti: Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan eski hocalarına mesaj

Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi hayatını kaybetti. Uzun zamandır hastalıklarla boğuşan ve İzmir'deki özel bir hastanede lenf kanseri tedavisi gören Mendi çoklu organ yetmezliği nedeniyle 73 yaşında hayata gözlerini yumdu.

DARBE GİRİŞİMİ SONRASI RAHATSIZLANDI

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında emir subayı olan Konya Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş tarafından alıkonan Mendi, darbenin püskürtülmesinin ardından 16 Temmuz'da kurtarılmıştı.

Ancak Mendi, 2 gün sonra strese bağlı olarak spazm ve tansiyon teşhisiyle Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi altına alınmıştı.

DARBE GİRİŞİMİNDEN 1 AY SONRA EMEKLİ EDİLDİ

1 ay sonra Yüksek Askeri Şura kararları ile yaş haddi nedeniyle 65 yaşında TSK'dan emekli olan Mendi TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, TSK Başarı Madalyası ile TSK Üstün Hizmet Madalyası sahibiydi. Evli ve 2 çocuk babası olan Emekli Orgeneral Mendi'nin cenaze programı ise henüz netleşmedi.