Gündem
 Banu İriç

Örgüt üyelerine dönüş yolu! Terörsüz Türkiye sürecinde hukuki adımlar atılıyor

Ramazan Bayramı sonrası "Terörsüz Türkiye" sürecinde hukuki düzenlemeler atılacak. Örgüt üyeleri için yasa değişikliği gerekmeksizin dönüş ve rehabilitasyon programı süreci işletilecek. Suça karışan diğerleri içinse başka bir yargı süreci işleyecek.

Örgüt üyelerine dönüş yolu! Terörsüz Türkiye sürecinde hukuki adımlar atılıyor
Türkiye Gazetesi
01.03.2026
01.03.2026
TBMM'nin "Terörsüz Türkiye" sürecinde hazırladığı komisyon raporu sonrası hukuki düzenlemeler için düğmeye basılıyor. Gereken adımlar öncesinde MİT'in 'kritik eşiğe" ulaşıldığında dair bilgilendirme raporu bekleniyor.

Örgüt üyelerine dönüş yolu! Terörsüz Türkiye sürecinde hukuki adımlar atılıyor

TBMM'nin terörle mücadele kapsamında hazırladığı komisyon raporu sonrası, PKK'nın silah bırakma sürecine yönelik hukuki düzenlemeler için düğmeye basıldığı ve MİT'ten kritik eşik bilgilendirmesinin beklendiği belirtiliyor.
Suça karışmamış örgüt üyeleri için cezaevine girmeden Türkiye'ye dönüşlerini sağlayacak yeni bir formül aranıyor.
Bu kişiler Türkiye'ye geldiklerinde adli kontrol kurallarına tabi olacak ve belirli aralıklarla karakola imza verecekler.
Suça karışan örgüt üyeleri için ise ayrı bir yasa çıkarılacak ve TCK'daki ilgili suçlara göre kamu davası açılacak.
Örgüt yöneticileri ve Avrupa'daki mensupları için de benzer hukuki düzenlemeler uygulanacak.
Abdullah Öcalan'ın şartlı salıverilmeden yararlanabilmesi için Ceza İnfaz Kanunu'ndaki geçici maddenin yürürlükten kaldırılması ve ilgili maddelerde düzenleme yapılması gerekiyor.
Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre artık 'nın silah bırakma sürecindeki hareketliliğin daha da artması bekleniyor. Suça karışmamış örgüt üyeleri için cezaevine girmeden yeni bir formül aranacak.

Örgüt üyelerine dönüş yolu! Terörsüz Türkiye sürecinde hukuki adımlar atılıyor

ÖRGÜT ÜYELERİNDEN DÖNENLER KARAKOLA İMZA VERECEK

PKK elebaşı ’ın son çağrısından sonra silah bırakmaya yönelik hareketliliğin artması bekleniyor. AK Parti kaynaklarına göre de suça karışmamış örgüt üyelerinin herhangi bir yasa çıkmasına gerek olmadan Türkiye’ye dönüşleri gerçekleşebilir. Bu durumdaki kişiler Türkiye’ye geldiklerinde, suç kaydı olmadığı için cezaevine girmeden sadece adli kontrol kurallarına tabi olacaklar. Örgüt üyeleri ülkeye geldiklerinde kayıt altına alınacaklar ve istedikleri yerde ikamet edip, belli aralıklarla karakola imza verecek.

Bu kişilerin rehabilitasyona tabi tutulması ve topluma kazandırılması konusunda bir program başlatılacak. Program için ilgili kurumların temsilcilerinin yer alacağı bir mekanizma oluşturulacak.

Örgüt üyelerine dönüş yolu! Terörsüz Türkiye sürecinde hukuki adımlar atılıyor

SUÇA KARIŞANLARA KAMU DAVASI AÇILACAK

Suça karışmış olanlar için ise ayrı yasa çıkarılacak. Örgüt üyeliği, örgüte yardım ve yataklık, propaganda gibi suçlar örgüt ortadan kalktığı için düşecek. Mevcut sistemde adam öldürme, tehdit, gasp veya bombalama gibi suçlar örgüt kapsamında işlendiği için terör suçu sayılıyor ve hem cezaları hem de infaz süreleri artıyor.Terör örgütü ortadan kalkacağı için bu suçları işleyenler hakkında kamu davası açılacak ve TCK’daki adam öldürmenin cezası ne kadarsa o kadar ceza alacak. Askerimizi şehit eden terörist cezasını çekecek. Ceza İnfaz Yasasındaki infaz sürelerinde indirim yapılırsa, cezaevinde kalacakları süre kısalabilecek. Ancak, cezaevinde geçirecekleri sürelerle ilgili şu anda herhangi bir indirim düşünülmüyor.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ DE AYNI KAPSAMDA

Örgüt yöneticisi konumunda bulunanlarla ilgili de farklı bir düzenleme yapılmayacak. Türkiye’ye dönmek isteyen örgüt yöneticileri, örgüt üyeleri için çıkarılacak hukuki düzenlemelere tabi olacak. Terör örgütünün Avrupa’da bulunan mensuplarından Türkiye’ye dönmek isteyenler için de aynı prosedür uygulanacak.

Örgüt üyelerine dönüş yolu! Terörsüz Türkiye sürecinde hukuki adımlar atılıyor

ÖCALAN'IN DURUMU NE OLACAK?

Ceza İnfaz Kanunun Geçici 2’inci maddesine göre ölüm cezaları, müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları ile ölüm cezaları ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen veya ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına mahkûm olan terör suçluları, şartlı salıverilme hükümlerinden yararlanamıyor.

Bunlar hakkındaki, ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası, hayatları boyunca devam ediyor. Öcalan’ın şartlı salıverme hükümlerinden yararlanması için söz konusu geçici maddenin yürürlükten kaldırılması ve diğer ilgili maddelerde buna uyumlu düzenleme yapılması gerekiyor. Yapılacak hukuki düzenlemelerle Öcalan’la ilgili ‘terör’ suçlaması düşerse, ömür boyu cezaevinde kalmaktan kurtulacak. Öcalan ancak bu yolla şartlı salıvermeden yararlanacak. İnfaz Kanunundaki infaz süreleri değişmezse, Öcalan ancak 2035 yılında şartlı salıverme ile cezaevinden çıkabilecek.

