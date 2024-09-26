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Orhan Şen gün vererek uyardı! 2 günde 2 mevsim yaşayacağız: Yazdan kalma günler bitiyor, kışlıklarınızı çıkarın

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
26 Eylül 2024 09:17 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 09:19
Orhan Şen gün vererek uyardı! 2 günde 2 mevsim yaşayacağız: Yazdan kalma günler bitiyor, kışlıklarınızı çıkarın

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla önemli uyarılarda bulundu. Bir hafta içinde iki mevsim yaşanacağını söyleyen Şen, pazartesi ve salı gününe dikkat çekti.

Yaz​ mevsiminin mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından eylül ayı sağanak ve soğuk hava ile başladı. Sonbaharın etkileri hissedilirken kavurucu sıcakları yeniden etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıkları 5 derece birden arttı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yazdan kalma günlerin hafta boyunca etkili olacağını bildirdi. Fakat Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı son açıklama ile önemli uyarılarda bulundu. 

"1 HAFTADA 2 MEVSİM YAŞAYACAĞIZ"

1 haftada iki mevsim yaşanacağını söyleyen Şen, pazartesiden itibaren sıcaklıkların 7-8 derece düşeceğini bildirdi. Şen'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde; 

"Türkiye 1 hafta içinde 2 mevsimi yaşayacak. Özellikle kuzey batı bölgesi. Yaz ve sonbahar​ bu geçişler önemli hava olayları oluşturabilir. Pazara kadar yaz. Pazartesi sonbahar. Pazartesi Salı Marmara​'ya dikkat."Orhan Şen gün vererek uyardı! 2 günde 2 mevsim yaşayacağız: Yazdan kalma günler bitiyor, kışlıklarınızı çıkarın - 1. Resim

"SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞECEK"

Pazartesi Marmara'ya önemli yağış geliyor sıcaklık 7-8 derece birden düşecek. İstanbul, Trakya, Yalova, Balıkesir, Bursa, Çanakkale de su baskınları ve taşkınlar olabilir. Yağış anında fırtına karada ve denizde zarara yol açabilir.Orhan Şen gün vererek uyardı! 2 günde 2 mevsim yaşayacağız: Yazdan kalma günler bitiyor, kışlıklarınızı çıkarın - 2. Resim

"KIŞLIKLARINIZI ÇIKARIN" UYARISI 

Marmara ve İstanbul'da bu pazar ve pazartesi 2 günde yazı ve kışı birlikte yaşayacağız. Pazar günü denizinize girin, pazartesi günü kışlıkları çıkartın montunuzu giyin. Marmara'da bazı şehirlerde Pazar-Pazartesi arasındaki sıcaklık farkı 12-13 dereceye ulaşabilir."Orhan Şen gün vererek uyardı! 2 günde 2 mevsim yaşayacağız: Yazdan kalma günler bitiyor, kışlıklarınızı çıkarın - 3. Resim

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Kaynak: Tgrthaber.com
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Meteorolog26 Eylül 2024 09:21

Vay be bir hafta içinde iki mevsim mi demek istiyor yani Pazartesi Salı'da ne yapacağız bilmiyorum böyle hava durumu beni şaşırtıyor

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