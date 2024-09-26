Orhan Şen gün vererek uyardı! 2 günde 2 mevsim yaşayacağız: Yazdan kalma günler bitiyor, kışlıklarınızı çıkarın

Yaz​ mevsiminin mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından eylül ayı sağanak ve soğuk hava ile başladı. Sonbaharın etkileri hissedilirken kavurucu sıcakları yeniden etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıkları 5 derece birden arttı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yazdan kalma günlerin hafta boyunca etkili olacağını bildirdi. Fakat Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı son açıklama ile önemli uyarılarda bulundu.

"1 HAFTADA 2 MEVSİM YAŞAYACAĞIZ"

1 haftada iki mevsim yaşanacağını söyleyen Şen, pazartesiden itibaren sıcaklıkların 7-8 derece düşeceğini bildirdi. Şen'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde;

"Türkiye 1 hafta içinde 2 mevsimi yaşayacak. Özellikle kuzey batı bölgesi. Yaz ve sonbahar​ bu geçişler önemli hava olayları oluşturabilir. Pazara kadar yaz. Pazartesi sonbahar. Pazartesi Salı Marmara​'ya dikkat."

"SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞECEK"

Pazartesi Marmara'ya önemli yağış geliyor sıcaklık 7-8 derece birden düşecek. İstanbul, Trakya, Yalova, Balıkesir, Bursa, Çanakkale de su baskınları ve taşkınlar olabilir. Yağış anında fırtına karada ve denizde zarara yol açabilir.

"KIŞLIKLARINIZI ÇIKARIN" UYARISI

Marmara ve İstanbul'da bu pazar ve pazartesi 2 günde yazı ve kışı birlikte yaşayacağız. Pazar günü denizinize girin, pazartesi günü kışlıkları çıkartın montunuzu giyin. Marmara'da bazı şehirlerde Pazar-Pazartesi arasındaki sıcaklık farkı 12-13 dereceye ulaşabilir."