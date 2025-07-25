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 | Baran Aksoy

Orman kahramanlarımızın şehit olduğu bölge görüntülendi! Fotoğraflar yangının boyutunu gözler önüne serdi

Eskişehir'de orman yangınına müdahale ederken alevlerin arasında kalan 10 orman kahramanımız şehit olmuştu... Kahramanlarımız şehit düştüğü bölge görüntülendi. Fotoğraflar yangının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Orman kahramanlarımızın şehit olduğu bölge görüntülendi! Fotoğraflar yangının boyutunu gözler önüne serdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 10:07

'deki faciasında 10 kahraman, alevlerin arasında kalarak şehit olmuştu. 10 vatan evladı için dün töreni düzenlendi. Al- kırmızı bayrağa sarılı tabutlar gözyaşlarıyla taşındı. , dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Orman kahramanlarımızın şehit olduğu bölge görüntülendi! Fotoğraflar yangının boyutunu gözler önüne serdi

DEMİR YIĞININA DÖNMÜŞ

Eyüp Dereli'nin şehit olmadan dakikalar önce kullandığı iş makinasının bulunduğu bölge görüntülendi. Küle dönen ormanlık alanda adeta demir yığını kaldı.

Orman kahramanlarımızın şehit olduğu bölge görüntülendi! Fotoğraflar yangının boyutunu gözler önüne serdi

300 METRE MESAFEDE ŞEHİTLERİMİZE ULAŞILDI

İş makinasının durumu yangının büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne sererken küle dönen iş makinasının sadece 300 metre ilerisinde şehitlere ulaşıldığı öğrenildi.

Orman kahramanlarımızın şehit olduğu bölge görüntülendi! Fotoğraflar yangının boyutunu gözler önüne serdi
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ETİKETLER
#yangın
#eskişehir
#cenaze
#şehitler
#Işmakinesi
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