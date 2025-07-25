Orman kahramanlarımızın şehit olduğu bölge görüntülendi! Fotoğraflar yangının boyutunu gözler önüne serdi

Eskişehir'deki yangın faciasında 10 kahraman, alevlerin arasında kalarak şehit olmuştu. 10 vatan evladı için dün cenaze töreni düzenlendi. Al- kırmızı bayrağa sarılı tabutlar gözyaşlarıyla taşındı. Şehitler, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

DEMİR YIĞININA DÖNMÜŞ

Eyüp Dereli'nin şehit olmadan dakikalar önce kullandığı iş makinasının bulunduğu bölge görüntülendi. Küle dönen ormanlık alanda adeta demir yığını kaldı.

300 METRE MESAFEDE ŞEHİTLERİMİZE ULAŞILDI

İş makinasının durumu yangının büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne sererken küle dönen iş makinasının sadece 300 metre ilerisinde şehitlere ulaşıldığı öğrenildi.