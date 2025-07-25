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 | Baran Aksoy

Orman yangını Perge Antik Kenti'ne mi sıçradı? Açıklama geldi

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınının Perge Antik Kenti'ne sıçradığı yönündeki haberlere yalanlama geldi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 17:12

'nın ilçesinde öğle saatlerine doğru çıktı. Bölgede etkili olan yangın rüzgarı etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler Perge Antik Kenti Tiyatrosu sınırına kadar ulaştı. Bölgede tüm kurumların koordineli çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Orman yangını Perge Antik Kenti'ne mi sıçradı? Açıklama geldi

İDDİALAR YALANLANDI

Yangın devam ederken yangının Perge Antik Kenti'nde ulaştığı ve zarar verdiği öne sürüldü. 'ndan yapılan açıklamada, "yangının antik kente sıçradığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Orman yangını Perge Antik Kenti'ne mi sıçradı? Açıklama geldi

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI...

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Antalya'nın Aksu ilçesinde bugün çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Perge Antik Kenti Tiyatrosu sınırına kadar ulaşmış ancak ilgili tüm kurumların koordineli çalışmasıyla kontrol altına alınmıştır. Kültürel mirasımız olan Perge Antik Kenti'nde yangın kaynaklı herhangi bir zarar yaşanmamıştır. Bazı mecralarda yer alan 'yangının antik kente sıçradığı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yangına müdahale eden tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz"

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ETİKETLER
#orman yangını
#antalya
#aksu
#kültür ve turizm bakanlığı
#Perge Antik Kenti
#Gündem
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