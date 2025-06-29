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 | Onur Kaya

Orman yangınlarına ilişkin jandarmadan açıklama: Gözaltılar var

Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye genelinde son iki günde peş peşe çıkan orman yangınlarına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında 11 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 05:38
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 06:00

Jandarma Genel Komutanlığı, yurt genelindeki orman yangınlarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada, yurt genelinde 27-28 Haziran'da meydana gelen orman yangınları ile ilgili olarak Komutanlığın sorumluluk bölgesinde yangınların çıkış sebebiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Orman yangınlarına ilişkin jandarmadan açıklama: Gözaltılar var

TARLADA YAKILAN ATEŞ ORMANA SIÇRADI

Yapılan soruşturmalar sonucu, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayıp ve Bilecik'e sıçrayan yangının, tarla süren şahısların yaktığı ateşin ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği ifade edilen açıklamada, olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Orman yangınlarına ilişkin jandarmadan açıklama: Gözaltılar var

MANİSA'DAKİ YANGINDA ARI KOVANI DETAYI

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen orman yangınının, arı kovanlarını temizlemek maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği ve olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamanın devamında şu bilgiler paylaşıldı:

Orman yangınlarına ilişkin jandarmadan açıklama: Gözaltılar var

BALIKESİR VE İZMİR'DE 7 GÖZALTI

"Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde başlayan orman yangınının, tarlada yakılan ateşin ormanlık alana sıçramasıyla meydana gelmiştir ve olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen orman yangınının ise, kaynak ve spiral makinesi çalışması esnasında çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana gelmiştir ve olayla ilgili 4 şüpheli de gözaltına alınmıştır."

Orman yangınlarına ilişkin jandarmadan açıklama: Gözaltılar var

YANGINLARIN ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Açıklamada, meydana gelen orman yangınlarının çıkış nedenleri ve faillerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği belirtildi.

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ETİKETLER
#orman yangını
#akhisar
#jandarma
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#soruşturma
#gözaltı
#bilecik
#Taraklı
#Gündem
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