Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Orman yangınlarına karşı seferberlik: “Orman Benim” kampanyası başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, ormanların korunması ve olası yangınlara karşı alınacak tedbirler konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla geçen yıl başlatılan "Orman Benim" kampanyası kapsamında, bu yıl da 9 Mayıs 2025 tarihinde Bakan İbrahim Yumaklı’nın da katılımıyla etkinlikler düzenlenecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 10:53

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin de etkisiyle orman yangınlarının oluşma riski her geçen gün artarken önleyici stratejiler geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Son 10 yılın yangın istatistiklerine göre ise orman yangınlarının yüzde 90’ı insan kaynaklı meydana geliyor. Bu nedenle birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yangınların önlenmesine veya sayılarının düşürülmesine yönelik tedbirlere öncelik verilmesi gerekiyor.

Orman yangınlarına karşı seferberlik: “Orman Benim” kampanyası başlıyor

Günümüzde çıkan orman yangınları değişen meteorolojik veriler ve hâkim olan kuraklıklar nedeniyle oldukça masraflı ve riskli bir mücadeleye dönüştü. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü de (OGM) değişen bu şartlara uygun olarak müdahale kapasitesinde ciddi artışlar gerçekleştirdi. Orman yangınlarına karşı seferberlik: “Orman Benim” kampanyası başlıyor

Ancak gelinen noktada yüksek enerjili yangınlarda kapasite artışlarına rağmen ormanların yangınlardan zarar görmesini engellemek oldukça güç. Bu nedenle birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de öncelik, yangınların çıkmasına veya sayılarının düşürülmesine yönelik çalışmalar.

Orman yangınlarına karşı seferberlik: “Orman Benim” kampanyası başlıyor

İşte bu maksatla çok sayıda projeler uygulanıyor. “ORMAN BENİM” kampanyası da bu çalışmalardan birisi. Toplumsal bir sahiplenme ile başarıya ulaşacağına inanılan kampanya ile toplumsal farkındalık oluşturup, yangın sayılarını ciddi oranda düşürmeyi, böylece mevcut söndürme kapasitesini daha verimli kullanarak toplumumuz için bir tehdit haline dönüşen orman yangınlarının zararlarının en aza indirmesi hedefleniyor.

Orman yangınlarına karşı seferberlik: “Orman Benim” kampanyası başlıyor

Yine kampanyayla,orman yangınlarının önlenmesi ve olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi ile vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleyici bilincin oluşması amaçlanıyor. İlki geçen yıl yapılan kampanyada, 81 ildeki ormanlardan 313 ton çöp toplanmıştı.

Orman yangınlarına karşı seferberlik: “Orman Benim” kampanyası başlıyor

Bu sene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla İzmir’de ve eş zamanlı olarak 81 ilde gerçekleştirilecek. Kampanyada orman içi ve bitişiğindeki yol kenarlarında yanıcı maddelerin azaltılması hedefleniyor. Kampanyaya 7’den 70’e tüm orman sevdalılarının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Kampanya süresince toplanacak çöpler, geri dönüşüme yollanacak.

Orman yangınlarına karşı seferberlik: “Orman Benim” kampanyası başlıyor

81 ildeki etkinlik alanlarına Orman Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden ulaşılabilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Küçükçekmece'de beyaz eşya deposunda çıkan yangın 3 katlı binayı kül etti
Malatya'da yangın paniği: Alevler kısa sürede büyüdü!
ETİKETLER
#türkiye
#orman yangını
#Küresel ısınma
#ödemiş
#pasta
#çevre
#sürdürülebilirlik
#iklim değişikliği
#Ormansıhhiyeti
#Yangın Önleme
#Topluma Sorumluluk
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.