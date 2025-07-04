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 | Onur Kaya

Orman yangınlarında PKK sabotajı iddiası! DMM'den açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin farklı illerinde yaşanan orman yangınlarının PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen sabotaj eylemleri olduğu yönünde çıkan iddiaları yalanladı.

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Orman yangınlarında PKK sabotajı iddiası! DMM'den açıklama geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 03:41
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 03:45

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İzmir, Manisa ve Hatay'daki orman yangınlarının, terör örgütü 'ya bağlı olduğu iddia edilen bir grup tarafından üstlenildiği yönündeki paylaşımların örneği olduğunu bildirdi.

"ESKİ ÖRNEKLER MAKSATLI SERVİS EDİLİYOR"

DMM'nin sosyal medya hesabından iddialara ilişkin yapılan açıklamada, içeriklerin bağlamı çarpıtılmış, eskiye ait ve maksatlı olarak servis edilmiş dezenformasyon örnekleri olduğu belirtildi.

"TOPLUMU PANİĞE SEVK EDECEK AÇIKLAMALAR KABUL EDİLEMEZ"

Orman yangınları üzerinden provokasyon üretmenin, halen kontrol altına alınmaya çalışılan afetler sürerken devlet kurumlarını hedef almanın ve toplumu paniğe sevk edecek sorumsuz açıklamalarda bulunmanın kamu vicdanında ve hukuk nezdinde asla kabul edilemez bir tutum olduğu kaydedilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

Orman yangınlarında PKK sabotajı iddiası! DMM'den açıklama geldi

"GÜNCEL YANGINLARLA PKK'NIN HİÇBİR İLGİSİ YOK"

"Yapılan açık kaynak taramaları neticesinde, bu iddialara dayanak gösterilen görsel ve metnin, 10 Ekim 2020 tarihli ve terör örgütü propagandası yapan Nuçe Ciwan adlı yasa dışı bir siteden alındığı, paylaşılan içeriklerin güncel yangınlarla hiçbir ilgisinin bulunmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Devletimiz, terörle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hareket etmekte, orman yangınları dahil tüm sabotaj ihtimallerini hassasiyetle soruşturmaktadır. Ancak herhangi bir bulguya dayanmayan iddiaları siyasi malzeme haline getirmek, en az yangınların kendisi kadar tehlikeli bir dezenformasyon pratiğidir."

Orman yangınlarında PKK sabotajı iddiası! DMM'den açıklama geldi

DMM, vatandaşları sosyal medya üzerinden karşılaştıkları içeriklerde kaynağın güvenilirliğini sorgulamaya, paylaşılan görsellerin tarihini ve bağlamını teyit etmeye ve resmi kurum açıklamaları dışında yapılan paylaşımları ihtiyatla değerlendirmeye davet etti.

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ETİKETLER
#pkk
#orman yangını
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