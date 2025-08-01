Ormanlarda 'Programlı yangın' iddiası! OGM'den açıklama geldi

Orman Genel Müdürlüğü, tasarruf tedbirleri nedeniyle orman yangınlarıyla mücadelede yetersiz kalındığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"OGM HAKSIZ ŞEKİLDE HEDEF ALINIYOR"

OGM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "30 Temmuz 2025 tarihinde Evrensel gazetesinde yayınlanan "Program'lı yangın" başlıklı habere istinaden Orman Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Bahse konu haberde, Orman Genel Müdürlüğü'nün personel eksikliği yaşadığı, tasarruf tedbirleri nedeniyle yangınlarla mücadelede yetersiz kalındığı yönünde gerçeği yansıtmayan ifadelere yer verilmiştir. Söz konusu haber kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olup, kurumumuzu ve yangınla mücadele eden teşkilatımızı haksız şekilde hedef almaktadır. Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadelede her yıl güçlenen yapısı, teknolojik donanımı ve eğitimli personeliyle faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir" denildi.

'AYRILANLARIN YERİNE 2 KAT FAZLA PERSONEL ALINDI'

Haberde iddia edilenin aksine 2022 yılından 27 Temmuz 2025 tarihine kadar olan dönemde emeklilik, istifa, vefat gibi nedenlerle kurumdan ayrılan personel sayısı 8 bin 95 iken, aynı dönemde 17 bin 160 personelin Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve başladığı belirtilen açıklamada, "Bu veriler, personel kapasitesinin azaltılmadığını, bilakis artırıldığını açık biçimde ortaya koymaktadır.

"YANGINA MÜDAHA SÜREMİZ DÜNYA STANDARTLARININ ALTINDA"

Yangınla mücadele alanında yalnızca personel sayısı değil, kullanılan hava araçları, İHA sistemleri, yangın yönetim altyapısı ve mobil ekiplerin sayısı da artırılarak operasyonel kapasite her yıl daha da ileri taşınmaktadır. Müdahale süremiz dünya standartlarının altına çekilmiş olup; yangınlara ortalama 11 dakika içinde ilk müdahale gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, haberlerde yer alan iddialar hiçbir somut veriye dayanmamakta, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.