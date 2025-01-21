Ormanlık alanda cesedi bulunmuştu... Kimliği belirlendi

21 Ocak 2025 17:29 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 17:35

Çorum'da avcılar, ormanlık alanda bir ceset bulmuşlardı. Cesedin, yaklaşık 1 aydır kayıp olarak aranan zihinsel engelli 43 yaşındaki Sedat Uysal'a ait olduğu belirlendi.

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Çorum'un Hızırdede köyü yakınlarındaki ormanlık alanında 19 Ocak'ta avcılar tarafından erkek cesedi bulunmuştu. Ekiplerce yapılan kontrolde üzerine kimlik bulunmayan, yabani hayvanlarca zarar verildiği tespit edilen cenaze, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılmıştı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Hızırdede köyü yakınlarındaki ormanlık alanda önceki gün bulunan ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kimliği tespit edildi.

1 AYDIR ARANIYORMUŞ...

Cesedin 43 yaşındaki Sedat Uysal'a ait olduğu ortaya çıktı. Zihinsel engelli Sedat Uysal hakkında ailesinin 19 Aralık'ta kayıp ihbarı yaptığı ve Uysal'ın yaklaşık 1 aydır arandığı öğrenildi.

Otopside, donarak öldüğü belirlenen Uysal'ın cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.