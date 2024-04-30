Ortalık savaş alanına döndü! İşte Beşiktaş'ta 8 aracın birbirine girdiği feci kaza
Beşiktaş Levent’te hafif ticari aracın karşı yöne geçmesi sonucu aralarında lüks araçların da bulunduğu 8 aracın karıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Feci kazada 8 kişi yaralandı.
Beşiktaş Levent Büyükdere Caddesi üzerinde önceki gün meydana gelen kazada Beşiktaş istikametine seyreden hafif ticari araç, aks kırması sonucu sürücünün kontrolünden çıkmıştı. Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen araç, ortalığı savaş alanına çevirmişti.
Akan trafikte otomobillere çarpan hafif ticari araç, 2 otomobilin üzerine asılı kalmıştı. 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.
FECİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmişti. 6 kişi olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırılmıştı.
Kazaya karışan lüks Maserati marka otomobilin sürücüsünün bir milletvekilinin yeğeni olduğu öğrenilmişti.
FECİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan o feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, süratli gelen hafif ticari araç yalpalayarak kontrolden çıkıyor. Ortadaki bariyerleri kıran araç, taksi dolmuşa çarparak karşı yöne uçuyor.