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30 Nisan 2024 09:46 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 09:53

Görenler şaştı kaldı! Nisan ayının son günü kar kalınlığı 6 metreyi aştı...

Yüksekova'da Doski Vadisi’nde 6 metreyi aşan karda yapılan çalışmalarda tünelleri andıran görüntüler ortaya çıktı.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi’nde yer alan Mergezer ve Varkevik üs bölgeleri yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.

Görenler şaştı kaldı! Nisan ayının son günü kar kalınlığı 6 metreyi aştı... - 1. Resim

Yer yer 6 metreyi bulan kar kütlerine karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor.

GÖRENLER FOTOĞRAF ÇEKİLİYOR

Tünelleri andıran yolları görenler, bir yandan da o anı kaçırmamak için hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Görenler şaştı kaldı! Nisan ayının son günü kar kalınlığı 6 metreyi aştı... - 2. Resim

Bölgede çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, nisan ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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