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 | Onur Kaya

Osman Bektaş'tan İzmir depremi sonrası korkutan uyarı! Gizli tehlikeyi açıkladı

İzmir'de gece yarısı meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sonrası uzmanlardan korkutan uyarı geldi. İzmir ve çevresinde 3 aktif fay bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş, ‘Orta büyüklükteki depremler İzmir ve çevresi için her zaman potansiyel tehlikedir’ ifadelerini kullandı.

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Osman Bektaş'tan İzmir depremi sonrası korkutan uyarı! Gizli tehlikeyi açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 11:02

Ege Denizi'nde İzmir Körfezi açıklarında gece 02.18 sıralarında deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin 4 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Paniğe neden olan depremin derinliği ise 7,28 kilometre olarak kaydedildi.

Osman Bektaş'tan İzmir depremi sonrası korkutan uyarı! Gizli tehlikeyi açıkladı

"ÇEVRESİNDE 3 FARKLI AFTİF FAY VAR"

Depremle ilgili yaptığı önemli uyarılarla bilinen Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, İzmir depreminin hemen ardından açıklama yaptı. Bölgede 3 farklı aktif fay bulunduğunu belirten Osman Bektaş, İzmir'in daima deprem potansiyeli taşıyan bir şehir olduğunu vurguladı.

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İZMİR İÇİN KORKUTAN UYARI

Sosyal medya hesabından harita paylaşarak bölgedeki tehlikeye dikkat çeken Bektaş bölge için şu uyarıları yaptı:

Osman Bektaş'tan İzmir depremi sonrası korkutan uyarı! Gizli tehlikeyi açıkladı

"DEPREM BU BÖLGE İÇİN POTANSİYEL TEHLİKE"

"Haritada mikro depremlerin dağılımdan görüldüğü gibi İzmir çevresinde 3 faklı doğrultuda aktif faylar mevcuttur. Deprem parametreleri zamana bağlı olarak değiştiğinden orta büyüklükteki depremler İzmir ve çevresi için her zaman potansiyel tehlikedir."

Osman Bektaş'tan İzmir depremi sonrası korkutan uyarı! Gizli tehlikeyi açıkladı

Öte yandan İzmir Körfezi’nde meydana gelen depremin çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

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