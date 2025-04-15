Son Dakika | AFAD duyurdu: İzmir'de gece saatlerinde korkutan deprem!

Son dakika haberine göre, İzmir gece saatlerinde sallandı. AFAD, depremin 4.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. İşte depreme ilişkin detaylar...

Türkiye peş peşe depremlerle sarsılıyor. İzmir'de saat 02.18 sularından deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

MERKEZ ÜSSÜ KÖRFEZ

Depremin merkez üssü İzmir Körfezi olduğu belirtilirken Karaburun ilçesine 11.20 kilometre uzaklıkta olduğu açıklandı. Depremin derinliği ise 7.28 kilometre olarak kaydedildi.

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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