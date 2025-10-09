Osman Bektaş Kütahya depremi sonrası tek noktayı işaret etti! 'Oraya doğru büyüyerek ilerliyor'

AFAD, saat 02.54'te Kütahya'nın Simav ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Yaşanan şiddetli deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedilirken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Depremin ardından uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medyada yaptığı açıklamada depremin nereye doğru ilerlediğini açıkladı.

"DEPREMSELLİK KÜTAHYA'YA YÖNELMİŞTİR"

Naşa deprem kümesinin büyüdüğünü söyleyen Bektaş, "4 gün önceki 4,1 büyüklüğündeki depremden sonra depremsellik 4,9 ile Kuzeydoğuya, Kütahya-Tavşanlı istikametine doğru büyümeye devam ediyor.

6,1 Sındırgı depremi çevre fay sistemi içerisinde dolaşan sıcak su valfını açtığı için depremsellikte arttı.

Egenin en fazla deformasyon gösteren Simav ve Gediz Faylarının sınırladığı UŞAK BLOĞU 1969-2025 tarihleri arasında Makro deprem kümesi. oluşturmuştur.

Benzer depremsellik Kütahya'ya yönelmiştir." ifadelerini kullandı.