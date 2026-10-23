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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 17:32

Osmangazi Köprüsü, 14 saat trafiğe kapatılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinliklerde Osmangazi Köprüsü'nde 14 saatlik trafik kısıtlamasının olacağını duyurdu.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Osmangazi Köprüsü, 14 saat trafiğe kapatılacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 17:32

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek Uluslararası Osmangazi Cumhuriyet Koşusu dolayısıyla Dilovası-Altınova güzergahı saat 04.00'te araç trafiğine kapatılacak, ulaşım saat 18.00'de yeniden açılacak.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NDA KOŞUYORUZ"

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Yüzyılı'nda Koşuyoruz" mottosuyla düzenlenecek organizasyon, 29 Ekim Perşembe günü saat 10.00'da 'nde gerçekleştirilecek. Toplam 6 bin katılımcının hedeflendiği organizasyonda, 10 kilometre koşusu ile 5 kilometre halk koşusu düzenlenecek. Yarışlara 19 farklı ülkeden sporcuların katılması bekleniyor.

Osmangazi Köprüsü, 14 saat trafiğe kapatılacak

Diliskelesi Köprü Bağlantı Yolu'ndan başlayacak 10 kilometre koşusu saat 10.00'da, 5 kilometre halk koşusu ise saat 10.05'te start alacak. Halk koşusu başladığı noktada sona erecek, 10 kilometre koşusu Bilişim Vadisi etkinlik alanında tamamlanacak.

Yarışların saat 12.00'de tamamlanması, ödül töreninin ise saat 12.30'da Bilişim Vadisi'nde yapılması planlanıyor.
Organizasyonda trafik ve ulaşım düzenlemeleri ilgili kamu kurumları ve köprü işletmesiyle koordinasyon içerisinde yürütülecek. Koşu kapsamında Dilovası-Altınova güzergahı saat 04.00'de araç trafiğine kapatılacak ve saat 18.00'de yeniden ulaşıma açılacak.

ULAŞIM ALTERNATİF YOLLARDAN SAĞLANACAK

Koşu organizasyonu boyunca köprüdeki gidiş ve dönüş trafiği alternatif güzergahlar üzerinden sürdürülecek. Ulaşım akışının kesintisiz devam etmesi ve yarışın güvenli şekilde tamamlanması amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanacak. Parkurda gerekli işaretleme ve yönlendirme çalışmaları yapılırken, 5K ve 10K kategorilerine özel dönüş noktaları oluşturulacak.

Koşuya katılmak isteyenler, "osmangazicumhuriyetkosusu.com" adresinden başvuru yapabilecek.

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ETİKETLER
#osmangazi köprüsü
#Bilişim Vadisi
#Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
#Osmangazi Cumhuriyet Koşusu
#Dilovası Altınova
#Gündem
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