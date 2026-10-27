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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 12:02

Osmangazi Köprüsü'nde Cumhuriyet koşusu: İstanbul-Bursa istikameti trafiğe kapatılacak

Osmangazi Köprüsü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleşecek Osmangazi Cumhuriyet Koşusu nedeniyle İstanbul-Bursa istikametinde araç trafiğine kapatılacak.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Osmangazi Köprüsü'nde Cumhuriyet koşusu: İstanbul-Bursa istikameti trafiğe kapatılacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 12:02

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün sorumluluğundaki Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy Kavşağı ile Altınova Kavşağı arasında kalan kesiminde, 29 Ekim'de Osmangazi Cumhuriyet Koşusu düzenlenecek.

HABERİN ÖZETİ

Osmangazi Köprüsü'nde Cumhuriyet koşusu: İstanbul-Bursa istikameti trafiğe kapatılacak

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Kocaeli Valiliği, 29 Ekim'de düzenlenecek Osmangazi Cumhuriyet Koşusu nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun belirli bir kesiminde İstanbul-Bursa istikametinin geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy Kavşağı ile Altınova Kavşağı arasındaki kesiminde 29 Ekim'de Osmangazi Cumhuriyet Koşusu düzenlenecek.
29 Ekim tarihinde saat 04.00 ile 18.00 arasında köprünün İstanbul-Bursa istikameti araç trafiğine kapatılacak.
Bursa-İstanbul istikameti ise çift yönlü olarak ulaşıma açık tutulacak.
Koşu süresince emniyet tedbirleri alınacak, trafik işaretlemeleri yapılacak ve sürücülerin işaret ile işaretçilere uymaları istendi.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

04.00-18.00 SAATLERİ ARASINDA KAPALI OLACAK

Osmangazi Cumhuriyet Koşusu kapsamında 29 Ekim tarihinde saat 04.00 ile 18.00 arasında köprünün İstanbul-Bursa istikameti araç trafiğine kapatılacak, Bursa-İstanbul istikameti ise çift yönlü olarak ulaşıma açık tutulacak. Açıklamada, koşu süresince gerekli emniyet tedbirlerinin alınacağı ve trafik işaretlemelerinin yapılacağı belirtilerek, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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ETİKETLER
#Gebze-orhangazi-İzmir Otoyolu
#Kocaeli Valiliği
#Osmangazi Cumhuriyet Koşusu
#Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü
#Muallimköy Kavşağı
#Gündem
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