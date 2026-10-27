Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün sorumluluğundaki Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy Kavşağı ile Altınova Kavşağı arasında kalan kesiminde, 29 Ekim'de Osmangazi Cumhuriyet Koşusu düzenlenecek.

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HABERİN ÖZETİ Osmangazi Köprüsü'nde Cumhuriyet koşusu: İstanbul-Bursa istikameti trafiğe kapatılacak Kocaeli Valiliği, 29 Ekim'de düzenlenecek Osmangazi Cumhuriyet Koşusu nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun belirli bir kesiminde İstanbul-Bursa istikametinin geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy Kavşağı ile Altınova Kavşağı arasındaki kesiminde 29 Ekim'de Osmangazi Cumhuriyet Koşusu düzenlenecek. 29 Ekim tarihinde saat 04.00 ile 18.00 arasında köprünün İstanbul-Bursa istikameti araç trafiğine kapatılacak. Bursa-İstanbul istikameti ise çift yönlü olarak ulaşıma açık tutulacak. Koşu süresince emniyet tedbirleri alınacak, trafik işaretlemeleri yapılacak ve sürücülerin işaret ile işaretçilere uymaları istendi.

04.00-18.00 SAATLERİ ARASINDA KAPALI OLACAK

Osmangazi Cumhuriyet Koşusu kapsamında 29 Ekim tarihinde saat 04.00 ile 18.00 arasında köprünün İstanbul-Bursa istikameti araç trafiğine kapatılacak, Bursa-İstanbul istikameti ise çift yönlü olarak ulaşıma açık tutulacak. Açıklamada, koşu süresince gerekli emniyet tedbirlerinin alınacağı ve trafik işaretlemelerinin yapılacağı belirtilerek, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.