Osmaniye'de 3 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 May 2024 01:33 - Güncelleme : 30 May 2024 01:39
Osmaniye'de iki otomobil ve traktörün karıştığı feci kaza meydana geldi. Zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Osmaniye - Kadirli karayolu Yeniköy Köyü mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yunus D. idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen traktörün römorkuna arkadan çarptı ardından savrulan otomobil karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir başka otomobil ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Yunus D.’ın hayatını kaybettiği belirlenirken otomobilde bulunan eşi Esengül D. ve çocukları Burak Efe D. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Yunus Doğan’ın Kırmıtlı Köyü'nün muhtarı olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı