Osmaniye'de deprem: Kandilli son verileri açıkladı

07 Haziran 2024 21:19 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 21:28

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Osmaniye Kadirli'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

DEPREM ÇEVRE YERLEŞİM YERLERİNDE DE HİSSEDİLDİ

Kısa süreli korku ve paniğe neden olan deprem, çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi. Kandilli depremin merkez üssünü Erdoğdu olarak açıkladı. Deprem 5.0 kilometre derinlikte kaydedildi.

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...