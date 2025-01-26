Osmaniye'de deprem oldu! Kandilli verileri açıkladı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
26 Ocak 2025 15:28 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 15:38
Son dakika haberi: Osmaniye'de öğle saatlerinde deprem paniği yaşandı. Kandilli Rasathanesi depremin 3,2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin birçok yeri sarsılmaya devam ediyor. Bu sabah İzmir açıklarında meydana gelen depremden sonra bu kez de Osmaniye sallandı.
KANDİLLİ'DEN DEPREM PAYLAŞIMI
Kandilli Rasathanesi, Osmaniye Karataş'ta saat 15.03'te 3,2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
Kandilli'nin depreme ilişkin paylaşımı şöyle:
Kaynak: Tgrthaber.com