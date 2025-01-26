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Osmaniye'de deprem oldu! Kandilli verileri açıkladı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
26 Ocak 2025 15:28 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 15:38
Osmaniye&#039;de deprem oldu! Kandilli verileri açıkladı

Son dakika haberi: Osmaniye'de öğle saatlerinde deprem paniği yaşandı. Kandilli Rasathanesi depremin 3,2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Deprem​ kuşağında yer alan Türkiye​'nin birçok yeri sarsılmaya devam ediyor. Bu sabah İzmir​ açıklarında meydana gelen depremden sonra bu kez de Osmaniye​ sallandı.

Osmaniye'de deprem oldu! Kandilli verileri açıkladı - 1. Resim

KANDİLLİ​'DEN DEPREM PAYLAŞIMI

Kandilli Rasathanesi, Osmaniye Karataş'ta saat 15.03'te 3,2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli'nin depreme ilişkin paylaşımı şöyle:

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Kaynak: Tgrthaber.com
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