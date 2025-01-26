Osmaniye'de deprem oldu! Kandilli verileri açıkladı

26 Ocak 2025 15:28 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 15:38

Son dakika haberi: Osmaniye'de öğle saatlerinde deprem paniği yaşandı. Kandilli Rasathanesi depremin 3,2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

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Deprem​ kuşağında yer alan Türkiye​'nin birçok yeri sarsılmaya devam ediyor. Bu sabah İzmir​ açıklarında meydana gelen depremden sonra bu kez de Osmaniye​ sallandı.

KANDİLLİ​'DEN DEPREM PAYLAŞIMI

Kandilli Rasathanesi, Osmaniye Karataş'ta saat 15.03'te 3,2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli'nin depreme ilişkin paylaşımı şöyle: