TGRT Haber
29°
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Osmanlı mezarları definecilerin hedefinde! Tepki çeken görüntülere inceleme başlatıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Eski Şehir Mezarlığı, definecilerin talanına uğradı. Osmanlı dönemine ait mezar taşları kırıldı, kabirler kazıldı ve tarihi miras tahrip edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
15:28
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
15:39

'da define avcılarının, Osmanlı döneminden kalma bir mezarlığı tahrip ettiği öğrenildi. Olay, Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesi'nde bulunan Eski Şehir Mezarlığı'nda gerçekleşti.

Mezarlıkta yapılan kontrollerde, Osmanlı dönemine ait mezar taşlarının kırıldığı, bazı kabirlerin kazılarak talan edildiği belirlendi. Tarihi ve kültürel mirasa ait izlerin define avcıları tarafından zarar görmesi, hem mahalle halkının tepkisini çekti hem de büyük üzüntüye neden oldu.

Osmanlı mezarları definecilerin hedefinde! Tepki çeken görüntülere inceleme başlatıldı

"GEÇMİŞE SAYGISIZLIK"

Kazılar sonucu ortaya çıkan görüntülerde mezar taşlarının parçalandığı, tahrip edildiği ve toprağın eşelenerek açıldığı dikkat çekti. Kültürel mirasın korunması gerekirken, bu tür hoyratça müdahaleler "Geçmişe saygısızlık" olarak yorumlandı.

Osmanlı mezarları definecilerin hedefinde! Tepki çeken görüntülere inceleme başlatıldı

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatırken, definecilerin tarihi kabirlere verdiği zararın boyutlarının araştırıldığını bildirdi. Eski Şehir Mezarlığı’nda yaşanan bu durum, Tekirdağ’ın geçmişine ve tarihine karşı ciddi bir tehdit olarak değerlendiriliyor

