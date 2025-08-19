Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha! Bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılarla sallanmaya devam ediyor.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, bugün saat 13.44’te merkez üssü Sındırgı olan 3.9 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını duyurdu.

DERİNLİK 4.59 KİLOMETRE

AFAD verilerine göre deprem, yerin 4.59 kilometre derinliğinde kaydedildi. Bölgedeki vatandaşlar, sarsıntıları hissederken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı belirtildi.