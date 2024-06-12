Osmanlı'dan günümüze ulaşan tüm paralar Aydın'daki bu kafede bulunuyor!

12 Haziran 2024 12:54 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 12:56

Kuşadası’nda yaşayan kafe işletmecisi Cem Taymaz’ın (49), küçük yaşta babasının teşvik etmesiyle başladığı eski para toplama hobisi zamanla tutkuya dönüştü. 42 yılda koleksiyonunu genişleten Taymaz, 100 kilo madeni para ile 15 bin adet banknotun bulunduğu bir koleksiyon oluşturdu. Sadece Türk paraları toplayan Cem Taymaz’ın koleksiyonunda, Osmanlı'nın 1808 yılında bastırdığı 100 kuruş, Sultan Mehmed Reşad dönemine ait kağıt 1 lira ile Cumhuriyetin 100’üncü yılı için özel olarak bastırılan 24 ayar altın kaplama para da bulunuyor.

"KOLEKSİYON TUTKUSUNU AŞILAMAK GÜZEL BİR DUYGU"

Kafeye gelen müşterilerin eski paraları bazen hediye ettiğini ifade eden Taymaz, “Çocukluk yaşlarımdan beri bu işe merakım var. Daha önce kuyumculuk yapıyordum ve birçok para topladım. Şimdi Kuşadası'nda cafe işletiyorum. Cafemizde çocuk oyun alanı da olduğundan, çocuklu aileler de geliyor ve onlara bu koleksiyon tutkusunu aşılamak güzel bir duygu” dedi.