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 | Baran Aksoy

ÖSYM'nin sistemine girilip, puanlar değiştirildi iddiası! DMM'den açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “ÖSYM’nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği” yönündeki iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. DMM iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon olduğunu belirtti.

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ÖSYM'nin sistemine girilip, puanlar değiştirildi iddiası! DMM'den açıklama geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 16:55

skandalının ardından “’nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği” yönündeki iddialar dolaşıma sokuldu. İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nde (DMM) konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. DMM iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir olduğunu belirtti.

"AÇIK BİR DEZENFORMASYONDUR"

DMM'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan “ÖSYM’nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği” yönündeki iddialar, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyondur. ÖSYM Başkanlığına ait sistemler, dış erişime açık olmayan, kapalı devre bir altyapıyla çalışmakta; tüm kullanıcı işlemleri anlık olarak izlenmekte ve detaylı şekilde kayıt altına alınmaktadır. Bu nedenle, ÖSYM’ye ait , yerleştirme verileri ve aday puanlarına dışarıdan müdahale edilmesi teknik olarak mümkün değildir.

ÖSYM'nin sistemine girilip, puanlar değiştirildi iddiası! DMM'den açıklama geldi

"HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMADI"

Kurum tarafından düzenli aralıklarla yürütülen teknik denetim ve güvenlik kontrollerinde de dijital altyapıda herhangi bir veri sızıntısı ya da dış müdahale bulgusuna rastlanmamıştır. Bilgi teknolojilerine ilişkin tüm süreçlere dair kayıtlar, kurum tarafından eksiksiz ve şeffaf biçimde arşivlenmektedir. Kamuoyunda güvensizlik oluşturmaya yönelik spekülatif içeriklere itibar edilmemesi, yalnızca resmî açıklamalara itimat edilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://x.com/dmmiletisim/status/1952726760161792363

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#ösym
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#Sistem Güvenliği
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