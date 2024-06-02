Otel çalışanı, kağıt toplayan çocukları sopayla dövdü
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Haziran 2024 15:11 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 15:27
Diyarbakır'da otel çalışanı kağıt toplayan iki çocuğu sopalarla darp etti. Vicdanları yaralayan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yenişehir Mahallesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde kağıt toplayan M.Ş.F. ve kardeşi H.F., iddiaya göre bir otelin su akan süs taşında yüzünü yıkamak istedi.
TAŞLI, SOPALI KAVGA ANI KAMERADA
Otel çalışanları ile çocuklar arasında yaşanan sözlü tartışma, sopalı taşlı kavgaya dönüştü. İki kardeş, kafalarına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı sopa darbeleriyle yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kavga anı, anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı