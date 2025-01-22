Otel faciasında kahreden detaylar! Çocuklarını kurtarmak için son ana kadar mücadele etmiş: Sadece 5 kat dayanabilmişler

22 Ocak 2025 14:40 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 14:59

Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangını faciasında hayatını kaybeden Yılmaz Sarıtaş'ın çocuklarını kurtarmak için son ana kadar mücadele ettiği öğrenildi. Yılmaz Sarıtaş'ın 2 çocuğu ile otelin 9. katından 4. katına kadar ilerledikleri fakat burada yoğun duman yüzünden daha fazla inemedikleri öğrenildi.

Bolu​'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetmişti. Tatil için gittikleri Bolu'da yangına otelin 9. katında konakladıkları odada yakalanan Yılmaz Sarıtaş (51), kızı Nehir Sarıtaş (15) ve oğlu Doruk Sarıtaş (13) da hayatını kaybetmişti. Aileden geriye 13 yaşındaki Doruk Sarıtaş'ın kayak yaparken çekmiş olduğu görüntüler kalırken, Sarıtaş ailesinin Ankara'daki evinde toplanan yakınları taziyeleri kabul etti.

SADECE 5 KAT DAYANABİLDİLER

Yılmaz Sarıtaş'ın komşusu Fethi Cengiz yaptığı açıklamada, “Yılmaz komşumuzdu. Çocukluğu yanımızda geçti. Aynı zamanda oğlumun da arkadaşıydı. Çiftlikleri vardı. Süt ve hayvancılık işleri yapıyorlardı. Yılmaz gayet güzel bir çocuktu, düzgün bir çocuktu, işinde gücünde bir insandı. Çok üzüldük” dedi.

Öte yandan, yangında çocuklarını kurtarmak için çabalayan Yılmaz Sarıtaş'ın 2 çocuğu ile otelin 9. katından 4. katına kadar inebildiği ancak yoğun duman nedeniyle daha fazla ilerleyemedikleri öğrenildi. Yılmaz Sarıtaş'ın 1 Şubat 2013'te Ankara'daki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen ve 1 güvenlik görevlisinin öldüğü, 2 güvenlik görevlisinin de yaralandığı bombalı intihar saldırısı sırasında güvenlik görevlisi olarak çalıştığı da öğrenildi.