Otel odasında dehşet! Arkadaşı tecavüz etmeye çalıştı

26 Haziran 2024 12:13 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 12:25

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde güzellik merkezi sahibi Hande S. otel odasında hayatının en korkunç gününü yaşadı. Muhammet K. 8 Haziran’da arkadaşı Hande S.'yi kaldığı otele davet etti. Lobide buluşan ikili daha sonra otel odasına çıktı.

Odada alkol içen iki arkadaş daha sonra uyuşturucu madde almaya başladı.

TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTI

Ekol TV'nin haberine göre, uyuşturucu maddenin etkisiyle davranışları değişen Muhammet K., Hande S.’nin üzerine doğru gelmeye başladı. Muhammet K., Hande S.’ye tecavüz etmeye çalıştı.

Bu duruma sinirlenen Muhammet K., Hande S.’yi kollarından tuttu ve tartaklayarak dövmeye başladı. Yaşadığı stres ve korku nedeniyle epilepsi nöbeti geçiren genç kadın bir süre sonra bayıldı. Hande S., kendisine geldiğinde yanında otel güvenliği ve hemşireyi gördü.

BAYILIP NÖBET GEÇİRDİ

Hande S., suç duyurusunda bulundu. Yaptığı şikayette, nöbet geçirip bayıldığı sırada otel çalışanlarının kapıyı çaldığını ancak Muhammet K.’nın açmadığını öne süren genç kadın dilekçesinde şu ifadelere yer verdi;

“Otel çalışanları bir süre sonra odanın kapısını kırmak zorunda kalmış ve içeri o şekilde girmişler. Muhammet K., bana tecavüz etmeye kalktı ve bunun için beni darp etti. Olay sırasında beni tehdit etti ve hakarette bulundu. Muhammet K.’den şikâyetçiyim, tutuklanmasını istiyorum.”