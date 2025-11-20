Menü Kapat
Editor
 Murat Makas

Otizmli genci darbeden fırın çalışanı hakkında karar verildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde odunluğa baktığı sebebiyle otizmli genci darbeden fırın çalışanı hakkında karar verildi.

20.11.2025
20.11.2025
'nin İzmit ilçesinde 4 gün önce odunluğa baktığı gerekçesiyle yüzde 85 oranında otizmli genci darbeden fırın çalışanı tutuklandı.

KAFASINA 6 DİKİŞ ATILDI

Olay, 16 Kasım'da saat 16.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzde 85 otizmli ve epilepsi hastası Ertuğrul Şenol (32), bisikletle dolaştığı sırada bir fırının odunluğuna baktı. İddiaya göre, Şenol'un odunluğa baktığını gören iş yeri çalışanı Y.D., Şenol'u zorla içeri sokarak odunla darbetti. Şüphelinin vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu şahsı daha sonra iş yerinden sokağa attığı öne sürüldü. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Şenol'un kafasına 6 dikiş atılarak, kolu alçıya alındı. Aile, şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan fırın çalışanı Y.D., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ETİKETLER
#kocaeli
#şiddet
#darbe
#otizm
#suç
#Gündem
