Oto galeriden 600 milyon TL'lik vurgun: Çevre illerden dahil 400 kişi mağdur edildi

29 Haziran 2024 09:37 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 09:42

Diyarbakır merkezli oto galeri alım satımıyla ilgilenen şirketle ticaret yapan yüzlerce kişi, karşılıksız çek ve senetle yaklaşık 600 milyon TL dolandırıldı. Mağdurlar, bir an önce dolandırıcının yakalanmasını istedi.

Diyarbakır'da oto galerici işiyle uğraşan Serhat U.'nun, çevre illerin de içinde bulunduğu yaklaşık 400 esnaftan aldığı araçları sahte çek ve senet karşılığında dolandırarak kaçtığı iddia edildi.

Serhat U.'nun iş yerinde toplanan mağdurlar, muhatap alacağı kimseyi bulamayınca çareyi çevreyolunu kapatmakta buldu.

"BU DURUM İLERİDE SOSYAL SORUNLAR OLUŞTURACAK"

Mağdurlar adına gazetecilere açıklama yapan aynı kendisi de mağdur olan Ali Akbalık, 600 milyon TL'lik bir vurgunun söz konusu olduğunu söyledi.

Akbalık, “Burada 400'den fazla esnaf arkadaşımız Serhat U.'nun oluşturduğu mağduriyeti gidermek adına toplandı. Şu anda mağdur esnafımızın sesini dile getirmeye çalışıyoruz. Ortalama 600 milyon TL mağdur edildik.

Bu insanlar mağdur. Bu durum ileride sosyal sorunlar oluşturacak. İntihar, alacak verecek meselesinden dolayı cinayetler, hırsızlık ve yolsuzluk gibi sorunlar çıkar.

Devlet büyüklerimizin ve il idaresinde bulunan büyüklerimizin bu işe bir el atmasını istiyoruz” dedi.

'ŞU ANDA DİYARBAKIR'DA TİCARET DURMA NOKTASINA GELMİŞ'

Serhat U.'nun karşılıksız çek ve senedi esnafa vererek araç aldığını daha sonrasında ise büyük vurgun yaparak ortadan kaybolduğunu ileri süren Akbalık, “Durumu mahkemeye verdik.

Ama evrakı tanıdık birine devrettiği için hukuki olarak da ilerleyemiyoruz. Burada mağduriyetimiz çok büyük. Esnaftan gelip çek, senet karşılığında Serhat U. araç alıyor.

Hepsinin kayıtları belli. Burada adamlardan haksız bir talebimiz varsa bunun da araştırılmasını isteriz. Tefecilik de varsa eğer bunlar da araştırılsın. Biz sadece esnafız.

Toplamda 600 milyon TL bir mağduriyet var ortada. Bu çok ciddi bir rakam. Bu paranın sorgulanması gerek. Şu anda Diyarbakır'da ticaret durma noktasına gelmiş. Bu durum gerçekten ileriki zamanlarda sosyal sorunlar doğuracak” diye konuştu.

'HELAL ŞEHİR DİYE DİYARBAKIR'A GELDİK AMA DOLANDIRILDIK'

Erzurum'da ikamet eden Arif Önder de, yaklaşık bir yıl önce Serhat U.'dan ödemesini peşin yaparak 3 adet tır aldığını, birini alıp 2'sini daha alamadığını dile getirdi.

Mağduriyetlerinin giderilmesini söyleyen Önder, “Biz de Serhat U.'dan 3 tane çekici tır aldık. Bunlara hepsine nakit ödeme yaptık. Ödemelerimizin hepsini de banka aracılığıyla resmi olarak yaptık. Bir yıldır mağdur durumdayız. Helal şehir diye Diyarbakır'a geldik ama dolandırıldık.

Maalesef güvenip geldiğimiz şehirde Diyarbakırlı kardeşlerimizin de dolandırıldığına şahit olduk. Gerekli evraklarımızı zaten adliyeye sunduk. Ama mahkeme maalesef yavaş yürüyor. Onu da biz de bilemiyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.