Oto yıkamacıya verdiği lüks otomobili geri aldığında şoka uğradı! Hasarı dudak uçuklattı

15 Kasım 2024 18:17 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 18:26

Burdur'da otopark içinde bulunan oto yıkamacıya lüks otomobilini götüren Burdur Modifiye Sevenler Kulübü Başkanı Şahin Kondu, aracını almaya gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Aracında hasar olduğunu anlayan Kondu, güvenlik kameralarını izledi. Lüks otomobilinin 4 saat boyunca dışarıda drift atmak için kullanıldığını anlayan Kondu, konuyu mahkemeye taşıdı.

Burdur​’da esnaflık yapan ve aynı zamanda Burdur Modifiye Sevenler Kulübü Başkanı olan 39 yaşındaki Şahin Kondu, 23 Eylül tarihinde lüks aracını temizlenmesi için Burdur Belediyesi’ne ait katlı otoparktaki özel bir oto yıkama işletmesine teslim etti. Kondu, akşam saatlerinde aracını almayı planladığını belirterek ayrıldı. Akşam saatlerinde otoparka geldiğinde işletmenin kapalı olduğunu fark eden Kondu, aracını ertesi gün teslim almak üzere evine başka bir araçla döndü.

OTOPARKIN GÜVENLİK KAMERASINDAN İZLEDİ!

Ertesi gün aracını teslim almaya giden Şahin Kondu, aracında farklı sesler duyduğunu ve vites geçişlerinde sorun yaşandığını fark etti. Durumu oto yıkama işletmesiyle paylaşan Kondu, iş yeri sahibinin aracın bu şekilde bırakılmadığını söylemesi üzerine otoparkın güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, oto yıkamada yeni işe başlayan 22 yaşındaki E.Ö.’nün gece saatlerinde aracı otoparktan çıkararak yaklaşık 4 saat boyunca kullandıktan sonra geri getirdiği tespit edildi.

LÜKS OTOMOBİLİNDE 150 BİN TL'LİK MASRAF ÇIKTI!

İşletme sahibi hasarın karşılanacağını ifade etse de, Kondu aracını Burdur Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 150 bin TL'lik bir masrafla tamir ettirdi. Oto yıkama işletme sahibinin hasarı üstleneceğini belirtmesine rağmen Kondu, hukuki yollara başvurarak konuyu mahkemeye taşıdı.

Yaşadığı mağduriyetin ardından konuşan Şahin Kondu, "23 Eylül günü aracımı 11.00 sıralarında Belediye'nin işlettiği otoparkta bulunan özel bir yıkama işletmesine verdim ve akşamüzeri işten çıkarken alacağımı söyledim. Akşam işyerinden 20.00 civarı çıkıp gittiğimde iş yeri kapalıydı ve aracımda otopark içerisinde yıkanmış bir şekilde duruyordu. Otopark sorumlusuna aracımın anahtarını bıraktılar mı diye sorduğumda bırakmadıklarını söyledi. Bende diğer vasıtam ile evime gittim. Ertesi gün sabah 10.00 sıralarında tekrar otoparka gittim aracım orada duruyordu yıkamış bir şekilde. Ücretini ödeyip arabaya bindim. Aracımı çalıştırdığımda değişik sesler geldiğini fark ettim. Aracımı vitese takmak isteyince geçmedi. Bende yıkama işletmesi sahibi H.F.'ye aracın vitese geçmediğini söylediğimde kendisinin aracı böyle bırakmadığını söyleyerek güvenlik kameralarını izleyelim dedi." dedi.

"EMNİYETE GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Aracının gece saatlerinde kullanıldığını anlayan Kondu, "Olayı görünce belediyen ve emniyetten görevlilere haber verdik. Onlarla birlikte tekrardan güvenlik kameralarını izlediğimizde aracın 00.30 civarında yıkama işletmesinde çalışan E.Ö. tarafından alınıp 04:00 civarında geri getirildiğini ve getirdiği zaman da iteleyerek park ettiğinden aracın o arızalı olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine emniyete giderek ifademizi verip şikayetçi oldum" ifadesinde bulundu.

"MASRAFLARI ÖDEYECEĞİZ' DEDİLER SONRA VAZ GEÇTİLER"

Yanında çalışan personelin neden olduğu hasarı önce ödemeyi kabul eden işletme sahibinin sonradan vazgeçtiğini dile getiren Şahin Kondu; "Oto yıkama işletmesi sahibi “biz bu hasarı karşılayacağız sorumluluk bizim” dedi. Ben de aracı kendi cebimden yaptırıp faturalandırdım. Ücreti kendilerine söylediğim de de bana ödemeyeceklerini söylediler. Bu şekilde bir mağduriyetim oldu. Bende gerekli adli mevkilere başvurdum. Sonucu bekliyoruz." dedi.

Aracının spor araba olduğu için yere yakın olduğunu ve bu yüzden de meydan gelen olayda en çok hasarın mekanik kısımlarda olduğunu da belirten Şahin Kondu şu ifadeleri kullandı: